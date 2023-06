El CEN Jazz Ensemble irrumpe en la capital con el concierto 'Quito Jazz Night'

Con el fin de acercar a las audiencias a un género muy representativo de la cultura estadounidense, el Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN) lleva a la capital a su banda insigne el CEN Jazz Ensemble para brindar un concierto gratuito denominado 'Quito Jazz Night'.

El evento, apto para todo público, marca el debut de la agrupación en la ciudad, y tendrá lugar el jueves 29 de junio de 2023 desde las 19:30, en el auditorio de la sede Quito del CEN, ubicada en la Av. Amazonas y La Prensa (antiguo aeropuerto Mariscal Sucre).

La sala tiene capacidad para 150 personas, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación, ya que la entrada se realizará por orden de llegada.

Bajo la dirección del reconocido artista Freddy Bolaños, la banda, integrada por Viviana Gómez (vocalista), Xavier Jeldes (bajo), Andrés Figueroa (batería), Joel Icaza (teclado), Harry Game (saxofón) y Andrés Echanique (guitarra), deleitará a la ciudadanía quiteña con un repertorio de jazz y subgéneros del jazz. Además de temas de su autoría, el CEN Jazz Ensemble interpretará piezas reconocidas mundialmente como Spain, 101 Eastbound, Allways There, Impressions, Speak no Evil, I´d Rather Go Blind, Crazy, A Change is Gonna Come, If Ain't Got You, I Wish, Superstition, entre otras.

A decir de Deborah Chiriboga High, directora general del CEN, “durante más de una década, esta agrupación ha forjado una gran trayectoria, cautivando a su público alrededor del país. Sus giras los han llevado a tocar en diversos escenarios de Guayaquil, Samborondón, Babahoyo, Galápagos, Progreso, Cuenca, y Santo Domingo de los Tsáchilas. En esta ocasión llegarán a Quito por primera vez, para que la ciudadanía quiteña pueda también disfrutar de su talento y conocer más sobre este icónico género musical de los Estados Unidos”.

Como centro binacional, el CEN, a decir de su directora, sigue sumando esfuerzos para el fortalecimiento del vínculo entre las culturas norteamericana y ecuatoriana, promoviendo nuevos espacios de descubrimiento y apreciación artística.