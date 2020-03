Ceci Juno y el poder de su voz

En una nublada tarde de esas con las que Guayaquil a veces abriga a los ciudadanos, la cantautora Cecilia Jurado, más conocida como Ceci Juno, decidió desempolvar diversas anécdotas para compartirlas con SEMANA. Gracias a ellas, se ha convertido en una de las artistas ecuatorianas con mayor proyección internacional. Además, también devela cómo desarrolla otra de las facetas que aceleran el pálpito de su corazón: la musicoterapia neurológica.

Una botella de champú

Ceci Juno Christian Vásconez

Recuerda con gran cariño que cuando aún no sabía leer ni escribir, dio sus primeros conciertos en la ducha con una botella de champú como micrófono e imaginaba que recibía un premio Grammy. “En mi casa hay música todo el tiempo. A los seis años entré al conservatorio a estudiar piano y me gradué a los 17”, asienta.

Durante el colegio, formó parte de una banda de chicas en la que tocaba la guitarra y cantaba rock. Al graduarse postuló para estudiar en el Berklee College of Music, en Boston, pero como no ganó una beca decidió inclinarse por otra de sus vocaciones: la medicina. “Al año me di cuenta de que mi pasión principal era la música y me dolía mucho no tener tiempo para ella”, comenta. Por eso se retiró de la carrera y, gracias al apoyo de sus padres, estudió música por dos años en la Universidad San Francisco de Quito y luego volvió a postularse en la institución estadounidense, para esta vez sí obtener la beca en musicoterapia neurológica.

Pasión por servir

Después de graduarse en Boston, debutó como cantautora en 2017. Con su primer sencillo, ‘Espacios’, decidió abrir su corazón para mostrar al mundo sus sentimientos a través de cada verso. Además, dio clases de música a niños en un colegio y comenzó a desarrollar con gran determinación su carrera como terapeuta en los adultos mayores.

¿Pero qué es la musicoterapia? Ceci explica que es el uso clínico de la música para atender ciertas necesidades de los pacientes en las áreas cognitiva, de lenguaje, motricidad y también en lo psicológico, emocional o social. Por eso, en cada clase trabaja con instrumentos como tambor, teclado y pandereta, los cuales ayudan a desarrollar la memoria, la atención, la articulación de palabras y también a disminuir los problemas de motricidad fina y gruesa. “Los adultos mayores necesitan mucha atención, cariño y compañía. Me encanta conversar con ellos, conocer sus historias, escuchar las canciones de su época y cantarles boleros”, dice.

Entre su disco y las tablas

En la actualidad, Ceci se desenvuelve con mayor énfasis en su carrera como artista porque sabe que puede representar a Ecuador. En abril del año pasado lanzó su primer disco, ‘Fantasmas’, y desde entonces no ha parado. Su melodiosa voz y fiel guitarra la acompañan en sus giras por Cuenca, Quito, Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Coyoacán, Monterrey y Lima. Uno de sus mayores objetivos está próximo a concretarse, pues en menos de un mes se presentará en el festival de arte ‘South by Southwest’, en Texas.

Ceci disfruta entonar sus temas basados en vivencias personales, pues sabe que sus canciones ayudan a las personas a no sentirse solas y a decir: “Ah, ella también pasó por lo mismo que yo”. “Mi disco fue un proceso de sanación para cerrar una etapa”, explica.

Lo que se viene

Ceci Juno Christian Vásconez

Ama presentarse en pequeños escenarios porque siente una conexión más directa con el público. Anhela honrar a la Ceci de su infancia y ganar un Grammy. En abril saldrá a la venta su próximo sencillo, en el cual mostrará a una mujer más empoderada. A futuro quiere cantar con Natalia Lafourcade.

Le encanta ser parte de la nueva ola de cantautoras latinoamericanas y por eso le pone ganas y esfuerzo a todo lo que hace. “Siempre se debe disfrutar del camino y decir sí a todo”, recalca.

Feminista

Lucha contra la desigualdad y la violencia de género. Se considera 100 % feminista y no duda en alzar su voz para defender sus pensamientos. Está abierta a trabajar con organizaciones que se dediquen a erradicar dichas problemáticas. Utiliza la música y el arte como vehículo para poder dar voz a estos temas.

Personal

- Tiene 28 años y nació en Guayaquil.

- Se graduó en Musicoterapia Neurológica, en el Berklee College of Music.

- Ama la lectura académica, pintar y bailar; pero es pésima en matemáticas.

- Su último disco se titula ‘Fantasmas’.