Cristina Piaget: “Sueño con actuar en Ecuador” Leer más

La presentadora de noticias Rocío Cedeño, de TC, es una madre muy orgullosa, porque su hija, la cantante Diana Sofía, es parte del programa 'La voz', de la cadena estadounidense, Telemundo.

Su coach es el rapero y productor boricua Wisin. Rocío la acompañó a la audición a ciegas en los estudios de esa empresa en Miami, donde estaban Carlos Vives, Alejandra Guzmán, Luis Fonsi y Wisin; y Diana Sofía interpretó 'Mañana es too late'.

“Yo pensaba que iba a ir al set de los informativos y de otros espacios. Creí que iba a conocer a mucha gente, pero nos llevaron a otro lado, donde solo se graba 'La voz'. Mi hija desde que salió del colegio estudia en ese país. No solo estudió música, además Administración. En estos tiempos que una hija diga que se quiere dedicar a la música, no se puede considerar una locura como antes. En otras épocas ni siquiera era bien visto. Tanto su padre (Rafael), quien también estuvo en la audición, como yo, siempre la apoyamos. Esta es una carrera en la que no solo basta la vocación, el talento, hay que ponerle amor, dedicación, exige disciplina y también la suerte juega un papel importante. Mucho depende de ella”, dice la orgullosa madre de la artista.

“El canal permitió el acceso a los familiares. Acudimos con mi otra hija Giuliana. Volveré, pero todavía no sé cuándo. Verla en acción fue muy emocionante, lo considero una bendición, porque estar en ese reality es una vitrina, además la preparan grandes profesionales. Es gente muy meticulosa, no permite que nadie lleve cámaras, nos acompañan hasta para ir al baño. Si logramos conseguir una foto es gracias a la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes”.

Con su esposo, Rafael e hijas Giuliana y Diana Sofía, además con la presentadora Jacqueline Bracamontes. Cortesía

Mónica Bucheli gastará más de 3.000 dólares en la reconstrucción de su nariz Leer más

La familia de Diana Sofía descubrió su talento cuando era una niña. Se dio cuenta que abría una caja musical con mucha frecuencia y comenzaba a cantar. Toca piano y guitarra. Siente que la música es como un doctor que saca lo que no necesita quedarse en el cuerpo y la mente.