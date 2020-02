Cristina Otero: "El autorretrato purifica mi alma"

Con 11 años de experiencia y una creatividad que pareciese casi infinita, Cristina Otero se ha convertido en una de las fotógrafas autodidactas más reconocida en su país y trabaja a diario para posicionarse a nivel mundial. Es que, cada vez que la artista galiciana hace un autorretrato artístico y se coloca frente al lente de su cámara, su mente vuela y se transforma en un personaje totalmente distinto. La española visitó por primera vez Guayaquil y SEMANA tuvo la exclusiva para dialogar con ella.

Desde casa

Aunque ella es la primera fotógrafa de su hogar, desde que tiene memoria el arte ha estado presente en su vida, pues la casa de sus padres y abuelos está invadida de cuadros pintados por algún miembro de la familia.

De niña, rostros femeninos era lo que más le gustaba recrear sobre lienzos y, por eso, en muchas ocasiones, colocaba un espejo frente a ella para ver sus propias facciones como referencia.

Entre risas, Cristina recuerda que, fue a los 13 años, al ver un episodio de la serie de televisión America’s Next Top Model, cuando descubrió por primera vez la fotografía y desde entonces, supo qué era exactamente a lo que se quería dedicar toda la vida.

Sus inicios

En sus primeros intentos de fotografiar, le pidió a sus amigas que posaran ante su lente para probar cómo se manejaban las luces. “Pero como ellas no podían estar siempre, pensé: yo también tengo una cara, ¿por qué no utilizarla?”, recuerda. Y así fue como Cristina se aventuró al mundo del autorretrato. Con los elementos que tenía en casa, ella misma se maquillaba, peinaba, conseguía el vestuario y tomaba su foto para luego editarla.

Aunque nunca se sintió intimidada ante la cámara, afirma que no se considera una modelo, sino “un lienzo en blanco en el que encarno un personaje para llevar a cabo el concepto que tengo en mente”. Por eso, las ideas que plasma normalmente en las instantáneas están relacionadas con su vida y qué desea expresar ante el mundo.

Críticas

Cristina es una artista que nació de las redes sociales. Al poco tiempo, estas se convirtieron en sus grandes aliadas para mostrar sus trabajos.

Y aunque poco a poco comenzó a recibir buenos comentarios, por parte de sus seguidores, a los 14, resalta que también fue el blanco de críticas. “En esa época descubrí el estilo gótico con fotografías muy oscuras que tenían un significado triste. Entonces, empezaron a escribirme insultos superfuertes, como que si tenía ganas de suicidarme, que lo hiciera. Eso me afectaba mucho porque estaba en plena adolescencia, pero mis padres me enseñaron que debía ignorarlos”, recalca.

Con el pasar de los años, reconoce que su estilo cambió a medida que ha madurado. Utiliza este arte como su diario de vida. “Es terapéutico. Cuando tienes un mal momento y haces una foto relacionada con tus sentimientos, expulsas todo lo que sientes. Hay gente que pinta, corre o escucha música para evadir los problemas. Para mí, el autorretrato es una vía de escape. Es una catarsis, purifica mi alma”, detalla.

Carrera en ascenso

Su primera exposición en una galería de su país, la catapultó como una de las mejores autorretratistas de España.

Con tan solo 15 años, el padre de una de sus fans en redes sociales, quien tenía un espacio de exhibición de arte, le propuso exhibir sus fotos en el lugar. Inmediatamente los medios españoles la catalogaron como la persona más joven del país en obtener ese honor.

“Fue un sueño y ahora me siento súper afortunada de haber podido hacerlo tan joven. A raíz de eso, más gente me conoció y eso me ayudó a trabajar como fotógrafa”, dice.

Al pasar los meses, se dio el efecto dominó y comenzó a vender sus obras; trabajó con marcas comerciales, la convocaron a exponer en países como Alemania, México, Costa Rica, Canadá, Reino Unido, Francia y Brasil. Hasta la fecha ha impartido talleres a más de 2.000 personas, a nivel internacional.

Su presente

¿La mente de un creativo descansa? Cristina afirma que no, porque siempre está en busca de inspiración. Vive en Madrid y compagina su trabajo de fotógrafa con sus estudios en historia de arte en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus objetivos está retratar a Rosalía y a Lady Gaga. Sabe que es un reto, pero que con tesón se puede lograr. “Amo mi trabajo. Cada día que despierto, me apasiona hacerlo”, acentúa.

Dato curioso

Anima a no limitarse a crear si no se tienen todos los recursos materiales. En ocasiones, al maquillarse ha jugado con algunos elementos poco convencionales como canela, sal, colorante, miel, vinagre y aceite.

