Carlos Luis Andrade: "La pandemia hizo resurgir mi talento musical"

La faceta de presentador siempre ha sido el ‘fuerte’ de Carlos Luis Andrade. Sin embargo, tiene otros talentos que han estado casi olvidados. Uno de ellos, la música. Durante la cuarentena del 2020 por la pandemia de coronavirus esta volvió a salir a flote.

A los 11 años, en la radio Capital, de propiedad de su padre Luis Andrade, en Manabí, nació su interés por lo musical. A esa emisora llegaban 35 discos al mes y él escuchaba las canciones a las que les colocaba una, dos o tres estrellas; si tenía tres era porque esa iba a ser un éxito.

Se convirtió en el reemplazo del control de radio cuando este faltaba. Así se hizo experto en poner música en diferentes géneros. A los 12 años formó Raíces, una banda de rock and roll y además tocaba como disc-jockey en las fiestas de sus amigos.

Cuando llegó a Guayaquil se ganaba la vida haciendo temas para comerciales porque trabajaba con amistades en agencias de publicidad. Durante su etapa actoral participó en la telenovela 'Sin límites', de Ecuavisa, cuya letra y música de la canción le pertenecen.

Esta guitarra azul es su favorita. Jimmy Negrete // EXPRESO

Después de la telenovela prácticamente se olvidó de su faceta musical...

Luego de 'Sin límites' me sentí frustrado porque mis panas manabas ya no estaban, habían volado al otro lado del mundo. Aquí no encontraba a compañeros para hacer música, vivía entre Guayaquil y Quito. No dejé de tocar guitarra, tengo una azul que se llama Malibú. Durante mi soltería, fui el animador de las parrandas. En la pandemia resurgió esa faceta.

¿Por qué la pandemia hizo resurgir ese talento?

Sentí nostalgia por la vida llevada, porque me gusta cantar y no lo hacía, además componía. Los dones que Dios nos da hay que usarlos. Cuando me reinventé hacia el desarrollo humano, aunque no he abandonado la TV, empecé a hacer música no para ser famoso, sino para hacer una propuesta acorde con lo que hago ahora, el coach con mi escuela Trainers. La música es una herramienta en mi trabajo. He lanzado algunas canciones, 'Dentro de ti' y un pop rock 'Todo va a estar bien'.

Durante el cumpleaños de su esposa Gaby Díaz en el programa 'En contacto', usted le cantó un tema a su hija Polly, quien ese día también celebró su onomástico.

Es una canción de Vico C ('5 de septiembre') a la que le cambié en algo la letra. Él se la dedica a su hija de trece años y yo a Polly, quien cumplió la misma edad el 21 de abril. Le conté a Jhonatan Luna de la locura que quería hacer. Me consiguió una pista y se la grabó en una tarde.

Por redes sociales, Vico C se enteró y agradeció por honrar su música. Me escribió gente de muchas partes del mundo. Ya tengo otras canciones que están en proceso de grabación. Cuando la pandemia lo permita, está previsto hacer una gran convención con las generaciones que se han formado en mi escuela y organizar un concierto.

Se lo ve con frecuencia en el programa 'En contacto', de Ecuavisa.

Desde que Gaby forma parte de esa revista, acudo con frecuencia y colaboro con ellos. Soy feliz porque vibro cuando veo cámaras y luces. Me emociono.

¿Le hace falta la TV?

Así es. En 'En contact'o ya hice mi primera aparición como coach. Mucha gente desconoce esa faceta, tengo mi escuela de coaching. Me he preparado para ello, incluso fuera del país.

¿Le atrae trabajar con su esposa?

Toda la vida he querido trabajar con Gaby porque considero que tenemos mucho que aportar. Es un sueño, ya se dará la oportunidad en TV abierta o en la digital porque existen proyectos. Ya estuvimos en 'Los Andrade Díaz' en redes sociales. Siempre he querido estar en un matinal y me he formado para ello.

Hace 22 años me hicieron un casting para 'Complicidades', no me escogieron porque dijeron que tenía cara de niño y debía madurar. Ya tengo 42, ahora es diferente. Lo último que hice en TV fue en Gamavisión. Los matinales me atraen porque se pueden tratar variados temas.

Su esposa está en un buen momento. ¿Surgen celos profesionales entre ustedes?

Para nada, hemos vivido altos y bajos. A veces, me dicen: ‘El esposo de Gaby Díaz’, cuando yo estaba en 'Yo me llamo', le decían a ella, ‘la esposa de Carlos Luis Andrade’. No nos molesta porque ya estamos acostumbrados. Mi éxito es su éxito. Me siento orgulloso de Gaby. El hecho de que lo que yo haga no sea tan visible, no significa que no esté trabajando.

Usted escribió un libro, ¿hay otro que saldrá a la luz?

Mi libro que lleva el nombre 'Mis píldoras de luz', 20 artículos que escribí en pandemia, está listo. Son historias que salieron en esos meses. Está en proceso de corrección. Es la segunda publicación, la primera fue 'Memorias de un gordo'.

Ustedes han tenido cuatro hijos, dos están vivos. ¿Todavía quieren más?

Quiero hacerme la vasectomía, no la he descartado. Nosotros nos cuidamos por el método natural, el período de Gaby es regular y eso ayuda. Ella está más fuerte que nunca. Los médicos dicen que lo podemos intentar.

La vasectomía va en contra de sus creencias religiosas...

Somos católicos, pero el tema religioso no me detiene, aunque lo he considerado. Si queremos, tal vez adoptemos más adelante. Antes de Joaquín lo pensamos.

Hablando de familia, ¿cómo celebrarán el Día de la Madre?

El viernes 7 de mayo viajé a Manabí, donde viven mis padres (Luis y Doris). Por el trabajo, Gaby no irá y con ella adelantaremos el Día de la Madre. Mis papás ya se vacunaron, estoy tranquilo por ese lado, tengo muchas ganas de verlos.

Llevaré una rica carne y un vinito. Soy de los hombres que se meten a la cocina. Cuando lo hago prefiero preparar platos calientes, entre ellos caldo de habas con mondongo, seco de gallina, tonga al estilo Carlos Luis y ceviche encocado.