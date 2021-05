Sara Toscano: "Me encanta ser mamá"

La excompetidora de reality Sara Toscano (25) vive a plenitud la maternidad con la pequeña Sara Rafaela (3 meses). Es fruto de su relación con el cubano Jesús Rafael Barrios (25). La niña lleva los nombres de los padres, aunque Sara también se llamaba la abuelita de la también exreina de belleza. “Siempre me han gustado los nombres con carácter”, dice.

Ahora es mamá a tiempo completo porque está alejada de la TV. Fue parte de los programas 'Calle 7', 'Combate' y 'BLN' (donde ha estado en dos ocasiones). Ahí conoció al padre de su hija y confiesa que no le incomoda que la llamen ‘chica reality’ porque se formó en las competencias.

Ha lucido su cabello en diferentes tonalidades, ahora es negro azulado, sin extensiones. El domingo 9 de mayo celebrará su primer Día de la Madre.

Cuando le dieron la noticia de que iba a ser madre no se lo esperaba.

Aproximadamente diez días pasé en shock porque no era algo que esperaba, no fue planificado. Pensé que mi vida no iba a ser igual. Aunque los que me conocen saben que desde niña quería casarme a los 24 años y tener hijos a los 25. Se cumplió de una u otra forma. Un día entrenando me dolió la cabeza, así pasé dos semanas, me hice una prueba de embarazo, no pensé que iba a salir positiva.

La vida le dio un giro total…

Así es, pero no me arrepiento porque me encanta ser mamá, nací para ello. Es muy sacrificado, un trabajo 24/7, pero es reconfortante y llena completamente. No se compara a ningún otro amor, es diferente.

El noviazgo, el casamiento, todo fue muy rápido.

En diciembre del 2019 comenzamos a salir. Desde entonces no nos volvimos a separar. En febrero del 2020 nos hicimos novios. Prácticamente la cuarentena nos agarró juntos porque su mamá (Sandra) vivía en la misma urbanización donde yo estoy. Nos casamos en agosto de ese año, tenía tres meses de embarazo, no lo hemos ocultado. Todo fue muy rápido.

A pesar de aquello lo hicimos con mucho amor porque estamos muy enamorados. A los dos meses de estar juntos ya lo queríamos hacer, pero la idea inicial era contraer matrimonio al año de noviazgo. Estoy agradecida con el hombre que Dios me mandó, porque es el idóneo. Tuve otras relaciones, pero él es muy distinto. Luego de mi boda estuve alejada de la farándula porque así lo decidí.

Es una mamá novata y siempre hay algo que se complica más.

Dicen que es una lotería y me salió bueno el número porque mi bebé duerme en la noche desde los dos meses. El primer mes se levantaba de madrugada, pero no me molestaba porque como le doy el pecho, se creó un hermoso vínculo y me encanta sentir que necesita de su madre para comer.

Aunque no pensé que la lactancia era tan dolorosa, me ha costado sangre y lágrimas, pero ya logré superarlo. No sé si podría dejar a mi hija para salir a trabajar, ya me acostumbré a estar con ella, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

A veces los padres prefieren tener a sus hijos seguidos para que se críen juntos.

No tenemos planes de tener un segundo hijo pronto. Siento que quiero disfrutar a mi hija, no siento que pueda darle amor a otro bebé que no sea ella. Quiero disfrutarla bien, cada momento, cada etapa y con otro niño, tal vez no podría hacerlo. Además, mi parto fue muy traumático.

¿Por qué?

Lo peor que he vivido. Me hicieron cesárea de emergencia, estaba previsto que el parto sea normal. El mismo día que di a luz, me sacaron la muela del juicio, también de emergencia, me pusieron un poquito de anestesia, lo que se permite en las embarazadas. Sangré mucho, gritaba del dolor, parecía película de terror.

No me cogieron puntos porque si alumbraba de manera normal, tenía que pujar, solo me pusieron un tapón. Fue tanto el estrés que acudí a hacerme una ecografía, creo que era el instinto de madre que me avisaba algo. La niña tenía taquicardia fetal y que yo había perdido líquido amniótico. Di a luz en la semana 38.

Algunos dicen que el dolor de muela y de oído son más fuertes que el de parto...

Con tanto dolor habría podido aguantar el dolor del parto normal. Estaba tan afectada con la muela que no sentí cuando me colocaron la anestesia raquídea. Creí que me iba a morir, así literalmente.

¿Cómo celebrará el Día de la Madre?

Es mi primer Día de la Madre, siento que será como otro cumpleaños, aunque con ver a mi hija ya es suficiente. A mi esposo le encanta preparar parrillada, tal vez la haga. Creo que será un día muy tranquilo.

¿A quién se parece físicamente la niña?

A mí en la nariz y en la forma de los ojos. Del papá tiene todo lo demás. Mis ojos son oscuros y los de él, azules, los de la niña son pardos.

¿Ella tendrá sus mismas creencias religiosas?

Nosotros somos cristianos evangélicos. Un pastor nos casó y a la niña la presentamos a Dios al mes de nacida. Se bautizará cuando ella sea grande y considere que quiere renovar su vida. Soy bautizada por la religión católica, pero ahora soy evangélica.

¿Usted ha creado un banco de leche materna?

Como participé en reinados me quedó lo de la labor social. Ahora que soy madre me afecta mucho lo de bebés prematuros o enfermos. He creado ese banco de leche para donar en su momento a niños que necesiten. Soy buena productora, tengo 10 litros, extraigo la leche y la congelo, con la respectiva temperatura, así se conserva hasta 6 meses.

Lo creé porque como me muevo mucho, no quiero que mi hija se quede sin ella cuando por una u otra razón no esté. Tengo un extractor y lo que se necesita para el proceso. Es un trabajo, paso como una vaquita lechera, sacándome la leche. La maternidad no es para todo el mundo. No critico, pero no podría ser mamá soltera porque yo recibo ayuda de mi esposo. Admiro a esas mujeres.

Ni la maternidad ni el matrimonio son para todo el mundo.

Dina la China Muñoz dijo que “no ser mamá es su aporte al mundo”, no me pareció mal. Es respetable si no se desea hijos, no es una obligación. Tampoco es lo que toca porque somos mujeres. Cada quien es diferente.

Tiene 25 años y está alejada de la TV. Miguel Canales // EXPRESO

Alejada de la TV, se inclinó por los emprendimientos…

Tengo la tienda online Toscano.Fit relacionada con la salud y el deporte. Siempre la disciplina deportiva ha sido mi vida y la de mi familia. Mis padres, Guillermo y Rina, han tenido gimnasios. Por esta razón una de mis aspiraciones es abrir un centro de entrenamiento.

La gente con el encierro y la pandemia se ha volcado al ejercicio, es una manera de estar saludable y de no estresarse. La tienda es un emprendimiento de mi esposo y mío. No será lo único, porque hemos creado unas cremas para bebés porque mi suegra es química farmacéutica, estamos sacando los respectivos permisos. Los niños tienen la piel ultrasensible, dos meses probé el producto en mi nena.