Daniel Merlo: "Mi estilo es light, pero también le doy a la polémica”

El quiteño Daniel Merlo (20) se inició en la Comunicación a los 16 años. A esa edad le llamaba la atención la farándula. Por ello veía y leía lo que publicaban los medios televisivos y escritos. Pero también se inclinaba por otro tipo de información. Ahí fue cuando creó la página Farándula Light y otra noticiosa en la red social Instagram.

La vida de los famosos, escándalos, lanzamientos… le atrajeron más. Al principio sacaba las notas de los espacios de TV de ese entonces, luego fue creando su propio contenido farandulero.

Hace dos años llegó a Guayaquil con el fin de estudiar Comunicación para Televisión con mención en Información y Noticias en el ITV. Tiene la agencia de marketing digital Imanmundo y acaba de convertirse en el ganador del reality 'Quiero ser reportero' del programa 'De boca en boca', de TC.

¿Qué lo motivó a lanzarse al ruedo televisivo tras estar en las redes sociales?

Un tío (Jorge) que conoce que la farándula es mi pasión me avisó que el programa estaba organizando un reality. Me animé a enviar mi hoja de vida. Me llamaron para una entrevista. Pensé que no iba a entrar, pero al poco tiempo recibí la buena nueva de que era uno de los aspirantes.

¿Qué cree que el jurado (integrado por Mauricio Altamirano, Silvana Torres y Stalyn Ramos) vio en usted?

Creo que mi evolución. Al inicio yo estaba muy nervioso, aunque conozco el tema farandulero. Perdí el miedo, además vieron mis ganas de hacer el trabajo bien y mi pasión por informar. Siempre buscaba algo más.

¿Cómo define su estilo farandulero?

Soy fresco. Me preocupo por sacar las dos versiones, no una sola. Tampoco soy de alargar o hacer ‘telenovela’ de una noticia.

Pero su estilo light no es compatible con el programa, en el cual los escándalos son frecuentes.

Aunque mi estilo es light, también le doy a los temas polémicos. Considero que tengo la capacidad para hacerlo con mi propio estilo. El Cuy me dijo que no es necesario ser malicioso. Hay que marcar un estilo llamativo. Estoy seguro de que me adaptaré al programa, sin perder mi esencia, que ellos la conocen y con la que gané el reality.

¿De dónde le nace la pasión por la prensa rosa?

También me gustaba el diseño de interiores, la arquitectura y el marketing. Yo veía 'Jarabe de pico' (Teleamazonas) y quería estar ahí. Cuando armé mi página, iba a las ruedas de prensa. En Quito ya me conocían los artistas y venía a Guayaquil para entrevistas, la primera se la hice a Dora West, luego a Marián Sabaté.

Todos tenemos fortalezas. ¿Cuáles son las suyas?

Mi fortaleza es mi pasión, además aceptar consejos de los que están en mi entorno. Escuchar los consejos del jurado me ayudó a evolucionar.

A su edad, a veces se corre el riesgo de marearse fácilmente.

Para nada. La vida es un proceso, tengo claro que este logro es solamente un paso en esta carrera que es de mucha constancia.

¿Y su familia lo apoya?

Mi familia vive en Quito, donde está mi mamá (Myrian). Mientras que mi padre y hermano (ambos se llaman Santiago) trabajan en Latacunga. Ellos me felicitaron, aunque al principio no creían que la farándula era para mí porque en la Sierra no existe, no se mueve como en Guayaquil.

Uno de los retos de la final fue hacer una nota sobre los escándalos más sonados de un famoso. Le tocó Vito Muñoz, quien luego de que usted ganara le dijo descortés porque no lo llamó para agradecerle su colaboración.

Yo no me lo creía, quedé en shock luego de la final. Tenía en la lista de agradecimiento a muchas personas, familiares, amigos y gente que me escribía y me daba consejos. A las cinco de la mañana del miércoles 28 de abril (al día siguiente de la premiación) me envió un mensaje.

A las siete cuando lo vi le contesté que no le había escrito inmediatamente porque estaba respondiendo mensaje por mensaje. Me quedo con lo positivo y con lo que me dijo al final, que cuento con su amistad y consejos y que Dios me bendiga.

¿Por lo polémico es complicado un personaje como Vito Muñoz?

En el programa hicieron un sorteo y Vito fue el que me tocó. Lo consideré un reto, dije “a darle”. Esa noche llegué a mi casa, comencé a investigar sobre el personaje y conseguí el contacto para solicitarle una entrevista. La hicimos vía Zoom. Antes de aquello vi muchos videos.

Ser humilde

El presentador Emilio Pinargote, quien fue parte del espacio 'De boca en boca', dice que Daniel debe continuar con “esas ganas, ahínco y perseverancia que lo llevaron al primer lugar. Tiene la suerte de estar en un buen canal, en el único programa que ha sobrevivido, con buenos compañeros y con un jefe (Marlon Acosta) que es un líder. Que no pierda la humildad porque aquello le ayudará a hacer carrera y a lograr mucho”.

Imponer su propio estilo

Según el presentador y exreportero de farándula Carlos José Matamoros, Daniel no debe tener miedo de imponer un estilo propio. “Que no sea la copia de nadie y que por supuesto nunca le pierda el respeto a los que tienen más años en este oficio. Siempre se aprende de los que llevan más años en el medio”.

Más arriesgado

“Daniel Merlo es un chico respetuoso y querido por los famosos, pero el estilo que hasta ahora ha manejado no pega en el programa en el que estará. Allá la farándula es dura y hay que ser más arriesgado y polémico. Yo le diría que se atreva, que trate de balancear y que cree su propio estilo. Le toca trabajar junto a gente que conoce de farándula”, opina el reportero Lazito de la Farándula.