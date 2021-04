Emilio Pinargote: "Solo pido la oportunidad de demostrar que he cambiado"

Tiene 19 años en la TV y 6 en TC, el guayaquileño Emilio Pinargote (34), presentador de la revista 'De casa en casa' fue fundador del espacio farandulero 'De boca en boca' del mismo canal.

Casado con Gabriela Piñeyro (30), con quien procreó a Isabella (5) e Irina (1 año cinco meses), además es padre de Fiorella (cumplirá 17 años en mayo), Samantha (8) y Martina (6), fruto de otras relaciones sentimentales. La última de las niñas mencionadas es hija de la presentadora Gabriela Pazmiño Yépez.

Alista el lanzamiento de una línea de trajes para hombres. No solo a la TV le dedica su tiempo. Trabaja con su hermana (Carla) en una empresa de seguros y estudia una maestría en Gerencia Política en la Universidad Católica.

¿Usted ha estado alejado de la prensa durante un buen rato?

(Risas) Es mejor, aunque siempre estoy listo, pero no tenía mucho que decir.

En su caso hay mucha tela que cortar...

(Risas) Soy un libro abierto, fui reportero y entiendo que el trabajo de un comunicador es preguntar. Antes quizá estuve muy expuesto y ahora me siento tranquilo así.

¿Ya no le interesa la farándula?

Creo que ya fue. La farándula existe porque le damos de comer nosotros, no hablan de mí, no porque esta ha dejado de existir sino porque he comenzado a hacer las cosas bien.

Reconoce que a veces se portaba mal…

No sé si me portaba mal, simplemente estaba en otra etapa de mi vida, tal vez era inmaduro. Hay un cambio y la gente lo ha notado.

Su vida sentimental siempre fue muy movida. En 2017 se casó con Gabriela Piñeyro con quien al parecer ya sentó cabeza…

Mi mujer llegó en una etapa importante. Por ella me acerqué a Dios y ese ha sido el complemento perfecto. Por primera vez me casé el eclesiástico. Muchos no creían en nuestra relación, han sido años maravillosos, la gente poco a poco ha visto el proceso. Siempre he tenido el lema que mis acciones hablen más que mis palabras.

Muchas mujeres no daban ni medio dólar por usted, sin embargo, Gabriela se arriesgó...

Conversé aquello con Gabriela. Su padre (Rodolfo), con quien mantuve una buena relación, su abuelita (Carmita) y ella creyeron en mí. Siempre le agradecí al Tata (como llamaba al fallecido suegro) que con mi historial haya permitido que ingrese a su familia. Él decía que las decisiones de los hijos hay que apoyarlas.

Yo viví una vida muy acelerada. Creo que serviré no como ejemplo, pero sí para dar testimonio. Soy un hombre imperfecto, con errores, pero Dios agarra a los casos complicados y a las ovejas perdidas para transformarlas.

¿Antes era creyente?

Antes lo era, pero no era practicante. Ahora voy a misa, los jueves no falto a la exposición del Santísimo con mi hija Isabella, me confieso y comulgo. Cuando comenzamos a caminar juntos con Gabriela no fue fácil, pero aprendí a valorar lo sencillo de la vida, eso que no tiene precio.

Hay gente que no cree en su cambio y que considera que existen otros fines...

Está bien que no crean, solo pido la oportunidad de demostrar que he cambiado. No somos moneda de oro para caerle bien a todos.

Cuando las mujeres se unen o se casan con hombres que han tenido una vida agitada sentimentalmente, son celosas porque temen que si no se las hacen de entrada, se las hacen de salida...

Creo que Gabriela no es celosa, no le he dado motivos, además ella me maneja todo: mis redes sociales, eventos. Trabajamos juntos.

¿De gavilán se convirtió en paloma o mandarina, como dicen?

Puede ser. No es que sea mandado sino que encontré a una compañera, una amiga y confidente.

¿Qué tan fiel es del 1 al 10?

Diez.

Está a punto de lanzar un emprendimiento, una línea de trajes para hombres.

Siempre me ha gustado lucir bien. Conocí al diseñador quiteño, Pablo Mosquera, quien vivió en Los Ángeles. Ahora me está vistiendo en el programa. Antes usaba jean, camisa y blazer. De un estilo semiformal a uno formal. Conversé con él del proyecto, le interesó y será la línea (Uomos dsgn by Emilio Pinargote) que incluye sacos, corbatas y pantalón. Vestirse bien se puede. Queríamos lanzarla en un show room por el Día del Padre, pero por la pandemia todavía es complicado dar una fecha.

Los críticos que nunca faltan le dirán que usted no es diseñador.

Por ello estoy trabajando con un experto. La línea de ropa se mostrará en las redes sociales.

Según su exesposa Gabriela Pazmiño Yépez existe una cordial relación entre ustedes.

Semanalmente la veo por mi hija Martina. No he tenido problemas para ver a la niña. Me alegro porque Martina e Isabella son inseparables. Isabella cuenta los días para ver a su hermana.

Es obvio que vive bien…

Trabajo en TV, en la compañía de seguros con mi hermana y antes de la pandemia era presentador de eventos.

Más de una vez ha enfrentado problemas por el pago de pensiones alimenticias.

Jamás he eludido las obligaciones con mis hijas. Lo único que pido es fuerza para trabajar.

Cinco hijas son suficientes, sobre todo en estos críticos tiempos.

Somos católicos, Gabriela no se ligará y yo no me haré la vasectomía. Lo que Dios quiera. Ya perdí las esperanzas del varón, pero mis hijas me darán nietos algún día. Mi hermana Carla me dio un sobrino (Saúl).

Ya tiene una hija que se aproxima a la mayoría de edad, muchos jóvenes ahora viven muy de prisa.

Es duro porque tratamos de tener a nuestros pollitos en el brazo, pero Fiorella está en otra etapa, hay que apoyarla. Que sepa que su papá estará en las buenas y en las malas. Si se tienen en casa principios y valores aunque nos equivoquemos, estos saldrán a flote. Ser padre es la faceta que más disfruto.

Usted y Adriana Sánchez eran buenos amigos, pero ahora no se pueden ver ni en pintura. ¿La llamó o le escribió un mensaje cuando perdió a su mamá y abuelita a causa del coronavirus el año pasado?

Es un tema que prefiero reservarme, cuando se trata de mí no importa, pero respeto las memorias de estas personas. Por experiencia sé que la pérdida de un ser querido es dolorosa. La he vivido con la muerte de mi suegro, es un proceso que no se sana de la noche a la mañana.

A pesar de los escándalos en los cuales ha estado involucrada, ¿mantiene su amistad con la familia Bucaram?

Soy amigo de Michel, Dalo y Jacobo. Con quien más hablaba era con Michel porque compartíamos en un grupo católico, además somos contemporáneos. Los conozco desde el colegio. No me corresponde juzgar ni opinar. A Gabriela la felicité cuando supe que era parte de la TV panameña.

¿Cree que se terminó la carrera televisiva de ella en Ecuador?

Tiempo al tiempo en lo referente a su situación, ella es una de las mejores presentadoras del país, ese talento no se apaga. Una luz puede dejar de brillar por rato, pero nunca se apaga. Se reinventa, una prueba es que está trabajando en Panamá.