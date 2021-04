Jasú: "Estoy sola, no me desespero por un hombre"

Si algo caracteriza a Jasú Montero es su sonora y contagiosa carcajada, así como sus looks. Generalmente rubia, a veces de cabello cobrizo, pero nunca morocha porque, según ella, el negro le endurece las facciones. La cantante y presentadora de la revista 'De casa en casa', de TC, tiene una única hija, Leonela (6). Con ella ‘cerró la fábrica’ porque no se ve con más niños y está sola “aunque muchos no lo crean”, dice con su pícara sonrisa.

Muy camaleónica con su imagen…

Me aburro. Mi cabello es corto y, para variar, lo uso más largo, lacio, con ondas o moños. Antes llevaba extensiones individuales, ahora prefiero las extensiones de cortinas (cabello que se añade al propio para aportar volumen). Mi color natural es café oscuro, las extensiones solo las luzco en el programa, en presentaciones o sesiones de foto. Ya en casa me las saco.

En 2020 tinturé mi melena de cobrizo, pero se me hacía complicado maquillarme y vestirme por la combinación de colores. En julio de ese año volví al rubio. En una ocasión mi asesor, Fernando Véliz, me pintó de negro con un espray para caracterizar a Olga Tañón. No me quedó porque las facciones se ven duras.

¿Usted es la Barbie de la farándula?

(Risas) Soy la Barbie de la bahía, soy la Barbie de dólar, una mujer ciento por ciento popular por la música que canto y por mis shows. En 2019 en el programa me organizaron el cumpleaños de la Barbie. Yo, feliz. Soy delgada, pero como harto porque no soy mujer de dietas, ahora no como carne ni gluten, lo hago por salud.

Hasta en los peores momentos siempre se la ve sonriente y derrocha energía positiva...

Soy positiva, no me agrada la gente que se queja demasiado, esa energía se pega, alejo aquello. No conozco la crisis de edad, es algo superficial el paso del tiempo. Todos vamos por el mismo camino.

Algunos famosos están en la plataforma Onlyfans, ¿usted se atrevería a abrir una cuenta?

No abriría una cuenta en Onlyfans porque considero el contenido muy fuerte.

Después del padre de su hija (Leonardo Martillo) no se ha visto a Jasú nuevamente enamorada...

Estoy tranquila sentimentalmente, tengo años que no me enamoro, me siento bien sola. No tengo traumas con que me pongan los cachos o que no resulte, pero no se ha dado. Así sea una relación corta o larga, se espera que sea bonita y con todas las de ley. No soy una mujer que anda buscando una pareja, veremos qué depara la vida.

A los 40 años se ve todo de otra manera…

Estoy dedicada a mi muñeca. Soy muy cuidadosa con ella. Gracias a Dios ninguna de las dos nos hemos enfermado con coronavirus, a pesar de que yo he estado cerca de personas a las que les ha dado. Mi hija ya está más grande, me pregunta dónde estoy o voy, es celosa y me hace drama.

Nunca me ha visto con otra pareja. Paso ocupada. No me desespero por un hombre, no estoy para aguantar. Lo que más quiero es tranquilidad, darle mi tiempo a mi muñeca y trabajar en lo que me apasiona.

A veces se cree que las famosas no saben ni freír un huevo...

(Risas) Soy súper ama de casa. Cocino, arreglo, limpio, sé hacer de todo. Aprendí a cocinar a los 11 años. En la mañana me ayudan con la niña. Estudia danzas con Yesenea Mendoza. Aunque no le gusta mucho, pero me interesa que aprenda a ser disciplinada, además es cultura general.

Trato de darle herramientas para que se defienda en la vida. Además recibe clases de piano presencial. Es muy artista, pero la veo más como artista plástica. Quería que ingrese al conservatorio este año, pero por la pandemia se complicó. Le dan clases particulares, cuando vaya a un instituto ya no irá sin saber nada.

Algunas mujeres prefieren las familias grandes, con muchos hijos...

Yo me quedo con una, no más. Tampoco deseo hijos de otro hombre. La gente comenta que los hijos son prestados y que cuando esté viejita estaré sola. No pienso en eso, solo en el presente, no sé qué ocurra en el futuro. Nadie me garantiza que voy a envejecer con el que venga. Leonela dice que sus hermanos son sus primos.

Siempre positiva y con una sonrisa. Gerardo Menoscal // EXPRESO

Después de lo vivido y aprendido con la pandemia, ¿Jasú y Dora West volverán a ser amigas?

No hay malentendidos, yo no los tengo. Las relaciones de los amigos como las de las parejas cuando terminan, ahí quedan. Creo que son cosas de la vida.

A su otra examiga, Jordana Doylet, se le acaba de morir su padre. ¿La llamó o hubo algún acercamiento entre ustedes?

Eso es algo muy personal, pero sí lo hice. Es la pérdida de un ser querido, muy doloroso.

¿La faceta actoral ya está descartada?

Para nada, porque me gusta. Blanca Ugarte, quien entonces era mi jefa, no me dio permiso para actuar en 'Cuatro cuartos', si sale otro proyecto lo consideraré.

Jasú no le hace feo a ningún género musical…

Estoy preparando los covers de seis salsas. La mamá de mi productor musical, Pedro Chinga, falleció. Estoy esperando un tiempo prudencial porque ha sido un golpe muy duro para él. Necesita sentirse bien anímicamente para trabajar. Es un proyecto para Perú. Allá se escucha mucho la salsa y nos pidieron aquello.

Con la pandemia hay tiempo para renovar shows y buscar nuevas canciones y pistas. No me encasillo en un solo género, ya sea música nacional, tropical, rockola o reguetón. No soy copia de nadie ni sigo lo que está a la moda. Prefiero algo que tenga mi esencia.

En mis presentaciones en los pueblos de la Costa o Sierra lo que resulta es la música popular y es con la que me identifico. Le meto a todo. Estoy grabando un concierto con pasillos, valses, pasacalles, sanjuanitos y rockola para las redes sociales. Lo podrán disfrutar cerca del Día de la Madre.

Soy activa en TikTok. En esa plataforma subo canciones de rockola. Como soy mi propia jefa, tengo libertad para grabar el ritmo que se me antoje.

Aunque los artistas ofrezcan conciertos virtuales, no es lo mismo…

En marzo del 2020, hackearon mi cuenta de Instagram con un millón de seguidores. Es un medio de trabajo para nosotros. Al principio pensamos que la pandemia iba a pasar, pero sigue. Se extrañan los shows, el contacto con el público, los artistas sentimos ese golpe, más allá de lo económico. Así se tengan muchos problemas, en el escenario nos sacamos lo que llevamos en nuestro interior, es un desfogue, nos transformamos.

Seguramente nosotros seremos los últimos en activarnos. Los shows online no son lo mismo ni en lo económico, ni en el sentimiento. Por ello no los he hecho. El que haré ahora será en YouTube y gratuito. Me ayuda estar en la tele, si viviera solo de la música habría tenido que reinventarme.