Carlos José Matamoros: "Nosotros tuvimos un divorcio muy complicado"

Carlos José Matamoros ha propiciado un acercamiento con su exesposa, Cristina Harzer, conocida como La Gringa, quien está de paso por Guayaquil, regresó a vivir a su tierra, Estados Unidos. Ellos se casaron en 2016.

“Nosotros tuvimos un divorcio muy complicado. Ambos salimos lastimados, hubo mucha prensa involucrada. Los mayores beneficiados en este desastre fueron los abogados y los programas de farándula. Creo que no se puede vivir con resentimientos en el corazón. Nos reuniremos en algún momento y trataremos de sanar todo el dolor”, dice el expresentador de 'BLN', de Canal Uno.

Al respecto, La Gringa, quien se enfermó de COVID-19 y que el año pasado sufrió un accidente de tránsito en Estados Unidos, comentó: “Carlos José se contactó conmigo hace poco para conversar. Decidimos hablar de lo que ocurrió. Los medios y los abogados no aportaron con nada bueno. Creo que es crucial ese encuentro para sanar totalmente y eso es lo que ambos queremos lograr.

Han pasado ya cuatro años sin contacto. Creo que aún hay dolor y preguntas sin responder. Con todo lo vivido en 2020 y 2021, la pandemia y mi accidente, no guardo rencor ni odio y quiero escuchar lo que quiere decirme. Tenemos que coordinar la cita. Creo que para superar el pasado debemos enfrentarlo con madurez emocional. Por fin, los dos estamos listos”.

Además, durante el fin de semana, la expareja del presentador, Katherine Lino, sin ningún pudor reveló en las redes sociales supuestas intimidades, como el tamaño del órgano masculino de Carlos José. Alegó que fue una broma, cuando luego se disculpó al darse cuenta de su mal proceder.

“Qué vergüenza para ella. Hablar esos temas la deja muy mal parada, pero allá Katherine. No tengo problema con lo que Dios me dio. Es una pena que manche su nombre con esas polémicas que solo la denigran como mujer. La perdono, no me siento ofendido, pero ella tiene que pensar en sus padres y familia. Y la vergüenza que deben estar sintiendo en este momento”.