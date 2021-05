Presentadoras que optaron por ponerle sus nombres a sus hijas

María José Flores volvió a TC, luego de alumbrar a su niña y como a cualquier madre le cuesta separarse de sus hijos. La pequeña María José (lleva el nombre de su mami) cumplió 3 meses en marzo.

La presentadora deportiva no subió de peso en el embarazo ni después. “La lactancia es lo que me mantiene delgada, pero no estoy enferma, ni demacrada. He recuperado rápido la figura”, dice.

A la niña la bautizarán cuando cumpla 6 meses. A la misma edad que a su hijo, Gabriel, quien ya tiene 4 años. Los padrinos serán sus hermanas María Fernanda, María Gabriela y María Raquel, y el padrino, el hermano de su esposo Gabriel que se llama David Macías.

La comunicadora se alista para la Copa América a desarrollarse en junio en Colombia y Argentina, a donde viajará.

Con la pequeña María Romina en brazos. Cortesía

Romina Calderón ha estado muy preocupada porque la recién nacida María Romina se enfermó y debió ser hospitalizada. A la niña le dio un virus respiratorio sincitial (es la causa más común de la inflamación de los pulmones o de las vías respiratorias pulmonares en los bebés). Se está recuperando.

Ella también optó por ponerle su nombre. La primeriza mamá ya la presentó a través de las redes sociales.