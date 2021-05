Eduardo Andrade: explica el choque eléctrico que sufrió participante en Combate Guatemala

El presentador guayaquileño Eduardo Andrade usó su Instagram para dar a conocer su explicación y disculpas por lo sucedido en Combate Guatemala. Durante la edición del programa del 5 de mayo hubo un accidente que mantiene al show en la polémica.

Durante la transmión en vivo un jugador recibió una descarga eléctrica en uno de los juegos de la competencia. Este consistía en que el participante toque un manubrio que le daría unos pequeños toques que es accionado por el presentador, en este caso Eduardo Andrade.

Así se ve en el vídeo que circula en las redes sociales. En el que el participante Jorge Cisneros, conocido como 'El Tigre' y era el capitán del Equipo Naranja, no resistió la descarga en el juego llama "El choque”.

El concursante estaba nerviosos, aunque ya conocía el concurso. Él estaba evitando sostener las barras de metal por donde sería transmitida la corriente hacia su cuerpo, ante la negativa, dos integrantes del equipo de producción se acercan para sostener por la fuerza sus manos. Recibió la energía por al menos 7 segundos de 26 voltios. Él gritó en varias ocasiones que lo pararan el juego pero luego parecía estar adherido a las barras de metal mientras esto ocurría, para luego desplomarse en el suelo.

Luego del incidente, los fanáticos del programa, pidieron aclarar lo sucedido y señalaron a Eduardo Andrade como el culpable. Por lo que el animador prefiero dar su versión de los hechos. "Yo nunca sería capaz ni lo he sido de dañar a alguien", empieza su vídeo. "He decido hablar por los ataques en redes. Porque se han convertido en un linchamiento. Respecto a lo que se dice en cada uno de estos mensajes. Quiero que sepan que sin duda, mucho más daño hace el pdio que ustedes entregan que cualquier choque electrico".

Continúa: "Quiero ser muy enfático. No creo que exista algún chico con el que haya trabajo se sienta que lo he perjudicado ni física ni moralmente. Siempre he tratado de destacarme por mis palabras motivadoras a pesar de las adversidades. Quiero agrader al público que ha podido comprender lo que ha sucedido", concluyó enfáticamente.

Jorge Cisneros apareció la noche del 6 de mayo en el programa, con buen semblante pero con un solo mensaje: retirarse del programa. Agradeció a la producción y sus compañeros de Combate pero decidió dejar el concurso. En redes sociales, algunos usuarios, piden cancelar el show que se transmite por Canal 3.