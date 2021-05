Cynthia Raby debutará como mamá

La presentadora Cynthia Raby, de TC, se encuentra a la espera de su primera hija, que llevará el nombre de Cayetana. El viernes cumplirá 36 semanas de embarazo y el parto está previsto para finales de este mes o la primera semana de junio. Hasta el momento todo indica que será normal.

La niña es fruto de su relación con Fernando Valdivieso. “Cayetana es un nombre que siempre nos gustó a ambos, pero Fernando fue el de la idea cuando nos enteramos de que era una nena. Nos gusta su significado: fuerte, protectora, solidaria y muy familiar”, dice. Además así se llama un santo (san Cayetano), patrono del pan y el trabajo, del que son muy devotos Gaby Díaz y su esposo Carlos Luis Andrade.

Ellos se hicieron una sesión de fotos. Cortesía

La comunicadora posó en una sesión de fotos mostrando su barriga y junto a su pareja. “Queríamos un lindo recuerdo para que ella pueda verlo cuando crezca”.

En una de las gráficas aparece con Chema, “un perrito que Fernando adoptó aproximadamente hace dos años y medio. Solo pasa pegado a mí y a mi pancita. El osito se llama Pachan, es mi ‘hijo’ desde que nací, me lo dio mi abuelita”.

Cayetana se llamará la niña. Cortesía

Ella añade que “gracias a Dios ha sido un embarazo supertranquilo, estas dos últimas semanas me molestó un poco la espalda y no he podido dormir bien, pero dicen que es normal en la recta final”.

Cynthia presenta 'DespiérTC' (comunidad) y es reportera de entretenimiento y salud. Miguel Cedeño le puso ‘la Dura de Quito’. Antes de la pandemia, a los artistas que visitaban Ecuador les daba un poncho típico.