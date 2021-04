Gaby Díaz: "A Alejandra Jaramillo la veo mejor, ya se ríe un poco más"

Tras el asesinato de su compañero Efraín Ruales y la ausencia de Alejandra Jaramillo, Gaby Díaz debió asumir, según ella, un rol de madre en 'En contacto'. A pesar de aquellos críticos momentos, no perdió el buen ánimo que la caracteriza.

Durante 15 años laboró en Teleamazonas y en sus casi dos años en la revista familiar de Ecuavisa ha ganado mucha credibilidad. Con un cuerpo más definido, el 21 de abril cumple 38 años y su hija mayor, Polly Andrade Díaz, 13. Esta ha dejado de ser una niña para convertirse en una adolescente que, incluso, ya la superó en estatura.

Por la pandemia, la celebración será en casa. Su esposo, Carlos Luis Andrade, sus hijos Polly y Joaquín y ella tienen previsto desayunar tigrillo y en la noche comer sushi. La torta de chocolate que siempre prepara su primogénita no faltará en esta ocasión.

Prácticamente en usted recayó la responsabilidad del programa en una situación extremadamente dolorosa...

El 27 de enero, los directivos del canal nos dijeron que si queríamos salir al aire lo hiciéramos, si no, no pasaba nada. Pero decidimos hacerlo porque sentimos la necesidad de acompañar el dolor de los televidentes, aunque estábamos quebrados. Efraín tenía una personalidad muy marcada, pero la gente lo amaba así como era.

Para remate, también murió el padre de Henry Bustamante. Recién Dora West llegaba y José Urrutia estaba dando sus primeros pasos como chef en 'En contacto'. Tuve que asumir un rol de madre, como un barco que está a la deriva, para darle ánimo al equipo y sacar adelante el programa. Fue muy fuerte, a veces se me quebraba la voz. Yo soy llorona.

En mi vida imaginé vivir una situación así. Dora no sabía qué hacer porque apenas tenía unos días en la revista, la directora Betty Mata solo lloraba y José estaba en el limbo.

Recordé lo del presentador Felipe Camiroaga, quien murió en un accidente aviatorio y por ello se paralizó Chile. Me dolió porque era fanática de él, también fue terrible.

Casi tres meses y el caso sigue sin resolverse…

Solo hay cuatro detenidos. Creo en la justicia de mi país tal vez tarde, pero llegará. Quiero ser optimista. Si no hay justicia humana, hay divina, de esa no se escapa nadie.

Los ojos de Alejandra Jaramillo expresan el dolor por el que atraviesa...

Los ojos son el reflejo del alma. La veo mejor, ya se ríe un poco más. Está poniendo todo de su parte, trabajar la ayuda mucho. Es un proceso. Ha reforzado su esencia, vemos a una Alejandra más cautelosa, madura y viste sobriamente. Sé que tarde o temprano la veremos entrar al estudio con un traje de colores, lo que no indicará que está olvidando, sino que ha decidido dar el siguiente paso.

Tiene una familia maravillosa, su mamá (María Elena) es fantástica y su hermana Tita es algo así como su mánager, la cuida mucho.

En más de una ocasión se comentó que su esposo podría ser una buena opción para la revista familiar...

Trabajamos juntos en 'La Plena' (Teleamazonas) cuando fuimos enamorados. Sería lindo si se diera, pero no es algo que nos quita el sueño. Carlos Luis me vería como una compañera más, no como su esposa, porque es sumamente profesional, al igual que yo. Es un talento muy capacitado y versátil. Canta, baila, actúa, anima, cocina, es coach… Siempre he dicho que sea lo que Dios quiera.

Con su hija Polly de 13 años. Gerardo Menoscal // EXPRESO

La niña se hizo mujer. Su hija está más alta que usted…

Creció Polly (suspira), el tiempo se fue volando. Ella mide 1,72 metros; Carlos Luis, 1, 83; y yo, 1,62. El doctor dice que seguirá creciendo. Cuando veo fotos viejas, pregunto ¿dónde está mi niña? No quiero que se vaya.

La adolescencia es una etapa complicada, trato de comprenderla porque vivimos tiempos difíciles por la pandemia: el encierro, no se ve con sus amigas, la educación ahora es virtual. Aunque existen muchos avances tecnológicos, se ha perdido lo afectivo. Soy chapada a la antigua, soy de abrazar y tocar a la gente.

¿Seguirá los pasos de sus padres, la comunicación?

Hace un año, Polly decía que iba a ser comunicadora; ahora dice que será pediatra porque juega a curar a su hermano. Yo creo que está encaminada a la Comunicación. Mi anhelo es que trabaje en televisión, pero que no sea lo primordial y tenga su espacio ganado en Internet.

Tiene todo para triunfar, dependerá de ella. Con nosotros hizo 'Los Andrade Díaz' en Facebook. Además Polly y Joaquín han aparecido en comerciales. En mayo ella aparecerá conmigo en un comercial de champú.

A veces, los hijos de padres famosos están muy expuestos en las redes sociales. ¿Cómo controla aquello para que no se le salga de las manos?

Me despojo de la comunicadora y entonces toma el control la madre. Ella es una niña, todavía tiene esa mentalidad, el cuerpo le juega en contra. Es ingenua, se tira al piso a jugar con su hermano Joaquín (3), lo cuida, le cambia el pañal y duerme con él. A Polly le encanta la plataforma TikTok y a veces hay movimientos muy sensuales y atrevidos para una jovencita de su edad. Lo hemos conversado, pero en ocasiones se deja llevar por las tendencias.

TikTok es una plataforma seguida por los pedófilos...

Lo sé. Por ello, las madres deben controlar lo que sus hijos suben a las redes.

¿Cobran por un comercial?

Con lo que ganó, Polly remodeló su cuarto. Quería una habitación más de adolescente, con una cama más grande y colores más propios de su edad. Se dio ese regalo por su cumpleaños. Carlos Luis es el que pone el equilibrio y nos guía. No tengo mucho la cultura del ahorro. Soy muy emocional para comprar. Sí me doy mis gustos (risas)

¿En quién recae la mayor responsabilidad de los gastos de la casa?

Cada uno tiene claras sus responsabilidades, somos un matrimonio que cumplirá 14 años (en noviembre). Los dos aportamos al hogar, no es que todo recae en uno solo. Nos ha ido bien. Hemos tenido altos y bajos, no de relación sino de circunstancias que hemos vivido como las pérdidas de nuestras hijas, Connie y Cayetana.

A veces por esas circunstancias las parejas se separan porque surgen reclamos, culpas...

Luego de la muerte de Cayetana, Carlos Luis se enojó muchísimo porque le pedí disculpas. Respondió que eran los designios de Dios y se los respetaba, nadie es culpable. Siempre he dicho que él ha sido el hombro que necesité para llorar, la mano que me sostuvo para no caerme y el psicólogo al que nunca fui.

La fuerza la saqué de la fe que tengo en Dios. Amo la vida, estoy agradecida. En la pandemia, mis padres (Carlos y Ángela) no se han enfermado. Mi hermana (Mariela) se contagió del coronavirus, pero ha sido manejable.

Los hombres se complican si ven que su pareja empieza a volar más alto...

Para nada. Cuando Carlos Luis estuvo en el reality 'La voz', yo tenía algún tiempo sin hacer nada nuevo en Teleamazonas. A él le daba recelos hablar del tema. Le dije que no se preocupe porque ambos estábamos subidos en ese proyecto, cuando llegó lo de 'En contacto', ambos nos subimos a ese barco.

Es un hombre que se adapta a las circunstancias, ahora no está en TV, pero formó su escuela de coaching (trainers). Un ejemplo que le da a su familia porque se reinventa. Eso me enamora.

En estos momentos, ¿quién gana más?

Creo que tenemos nuestras épocas. A veces, yo facturo más, otras él y a veces los dos por igual. En estos momentos lo único fijo que tengo es mi sueldo de presentadora en Ecuavisa.

Pero usted es imagen de varias marcas...

Doy gracias que siempre he tenido la consideración de las marcas. Venía de ser la chica carismática y la mamá con un bonito hogar, pero 'En contacto' me potencializó de tal manera que ha hecho que ahora tenga al aire siete comerciales. En mayo saldrá el séptimo. Los ejecutivos de las marcas me han dicho que he ganado mucha credibilidad como madre. Es una bendición.

En la revista familiar cumpliré dos años en octubre. En redes sociales ya no acepto campañas cortas sino a largo plazo, porque la idea tampoco es quemar mi imagen. Siempre he trabajado con firmas, ahora se me juntó el ganado (risas).

¿Rechaza algo?

He dicho no a ciertos productos porque son muy populares, no van con mi imagen. Tampoco vale estar en todo. Estoy cosechando más de 18 años en TV.

Hace dos años cambió su método de entrenamiento. Ahora levanta pesas, practica ejercicios funcionales y varió su alimentación. Quemó grasa y aumentó músculos. Por ello, su cuerpo está más definido.

Gaby está estudiando vía online Arquitectura Social en una universidad cristiana en Miami. Ella es católica, no cambiará de religión. Un amigo sacerdote le aconsejó que no se complique porque la esencia de esos cursos es formar al ser humano.

Ella y su esposo retomarán la carrera que en 2019 organizaron. Entonces se llamó 'Corriendo en familia con Los Andrade Díaz' (5K).