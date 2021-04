Juan Carlos Aizprúa: "Solo tengo el cinco por ciento del virus en los pulmones"

Juan Carlos Aizprúa confirmó que se contagió de coronavirus. “Estoy recuperándome, sigo todos los cuidados”, dijo a EXPRESO el presentador de ‘Televistazo’ de Ecuavisa, que fue parte del equipo Elecciones 2021 de ese canal, el domingo 11 de abril.

“Me hice una tomografía y solo tengo el cinco por ciento del virus en los pulmones. Nada de inflamación ni de infección, solo siento un ahogo constante pero ya ha disminuido, soy asmático.

Cuando la prueba me salga negativa y termine el proceso de la enfermedad, me dijo mi otorrino que debo empezar terapia con nebulización”, añade el comunicador esmeraldeño que vive en la capital de la República.

El domingo 18 de abril, Juan Carlos comentó en las redes sociales que sus síntomas son pérdida de gusto y olfato y decaimiento. “Mantengo reposo y aislamiento. Voy bien, pero no me confío. Con la bendición de Dios saldremos adelante. Mi hermana vino de Guayaquil para cuidarme. El resto de la familia, pese a la distancia está muy pendiente. Estoy muy agradecido con mis amigos y compañeros del canal por su apoyo en estos días, definitivamente son una familia para mí.

Pese a los cuidados me contagié, no me quiero imaginar a la gente irresponsable que, sin necesidad alguna, organiza reuniones masivas en momentos difíciles como el que enfrentamos.

No olvidemos que los médicos están agotados, los hospitales saturados, la economía recesiva y un gobierno que no muestra mejoría en el manejo de la pandemia”, comenta Juan Carlos.