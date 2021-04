Fabiola Véliz: Aunque no es diseñadora, lanzó su propia línea de zapatos

Tras su salida inesperada del reality 'Soy el mejor', de TC, la presentadora Fabiola Véliz lanzó su línea de zapatos la cual lleva su nombre. No descarta la TV. Ya hizo un casting para volver a la actuación. Ella fue parte de la telenovela 'Estas secretarias' (TC) y del espacio 'Faranduleros' (Canal Uno).

En tiempos de crisis, muchos han apostado por emprendimientos…

Hace tiempo quería el mío. Soy amante de los zapatos y creo que tengo buen gusto. Decidí lanzarme a esta aventura. No soy diseñadora, pero sé combinar estilos. Si un diseño me gusta y hay algo que no me parece o considero que no es cómodo le hago los cambios necesarios. Hay para todos los gustos, tamaños y colores.

No es la primera vez que usted incursiona en un negocio.

Estudié maquillaje profesional, pero por la pandemia esa actividad se complicó, además quise hacer sociedad con alguien. Ya la hice en una ocasión, con un emprendimiento de pestañas, pero no resultó. Ahora estoy sola en el barco, es decir sin socios, con el apoyo de mi esposo (Jorge) y mi familia. La actriz Krysthel Chuchuca aportó con su ropa en la sesión de fotos. Hay un catálogo en mi red social.

¿La televisión la descartó luego de su paso por 'Soy el mejor'?

Acabo de hacer una audición en un canal nacional y si se concreta volvería a la actuación. Están analizando quiénes ingresarán al proyecto. Sigo estudiando Comunicación en la Universidad Casa Grande. Ya estoy terminando mi carrera. Mi pasión es la televisión, quisiera estar en un matinal, en farándula, la cual corre por mis venas (risas). Sé que son tiempos complicados, pero tengo fe.

¿De manera inesperada salió de 'Soy el mejor'?

El baile implica mucha disciplina física, el último día que me presenté me quedé sin respiración y sentí algo feo en el pecho. Recién salía del coronavirus y me dejó secuelas que no dejan imposibilitada, pero se necesita tiempo para recuperarse. Ahora estoy haciendo rutinas de respiración con un profesor de yoga en mis redes sociales. Cualquiera las puede seguir.

Me cuidé mucho para no enfermarme, sin embargo no sé dónde me contagié. Los primeros síntomas que sentí fueron dolores de cabeza y fiebre.

Muchas veces quedan secuelas…

Todavía sigo con migraña y la respiración me falta en ocasiones. Me quedé con el ánimo bajo, cansada y descubrí que tenía una anemia fuerte. Gracias a Dios no contagié a mi abuelita Ángela que vive conmigo, ni a mi hijo Renzo, quien padece de alergias muy agudas. Lloré mucho, preocupada por ellos.

A mi hija Victoria le dio dos días de fiebre. Mi esposo no se enfermó. Por la anemia aprendí a comer vegetales, no me agradan, pero ahora los consumo aunque sea licuados.

Cuando salió del reality se comentó que usted estuvo inconforme con un puntaje que el jurado le puso…

Estoy estudiando una materia que se llama subjetividad (risas). Cada quien tiene su forma de pensar, cada quien es un mundo.