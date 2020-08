Carlos José Matamoros: “Me he grabado en la intimidad con el ochenta por ciento de mis exparejas”

En noviembre del año pasado, el presentador Carlos José Matamoros (44) salió del reality 'BLN', de Canal Uno. Se mantiene sin pareja, está pidiendo rebaja en la pensión alimenticia de su hijo, además confiesa que no ha recaído en drogas y es de las personas que le agrada grabarse en la intimidad.

Luce la cabeza rapada. “Me siento más cómodo con este look, yo de muchacho estudié en un colegio militar, en el Liceo Naval, donde siempre tenía que lucir así. Como ya no estoy en TV, no me preocupa lo que digan. Me siento más fresco” (risas).

¿Durante la cuarentena cómo manejó el encierro?

La pandemia ha complicado la vida de todo el mundo. Soy hipertenso y para nosotros es muy peligroso enfermarnos con coronavirus. Yo me encerré desde finales de febrero, cuando la situación se puso fea. Así estuve hasta los últimos días de mayo.

Tengo 21 años de rehabilitación y para eso tuve que estar 3 meses internado en una clínica. Así que estar aislado no me asusta. A diferencia de los centros de salud, en casa tengo mis comodidades.

¿En su familia hubo enfermos con coronavirus?

Nadie de mi familia se enfermó. Lastimosamente mucha gente no creyó que se podían morir. Nosotros hicimos conciencia.

Eduardo Andrade se mantiene en 'BLN' y por ello le han dicho de todo…

Si le pagan está bien que lo haga, y si no, también es su decisión. Yo no puedo trabajar gratis, por ello me salí. Conmigo nadie de ese canal se ha contactado para resolver mi situación. Si me pagaran podría poner aunque sea una carreta de hamburguesas.

Usted ha dicho que se aleja de la TV…

Las producciones no son como antes y eso se nota. Las de ahora no valen la pena. Además están pagando muy mal. Prefiero no formar parte de algo que considero mediocre. He estado en espacios exitosos y ganadores, ahora parece que son estudiantes los que hacen TV.

Por ejemplo, la telenovela 'Sí se puede' de Ecuavisa es una payasada, las actuaciones son pésimas y hasta el exjugador Álex Aguinaga la hizo pedazos. Algo parecido ocurrió con el dramatizado sobre la vida de Sharon.

¿De qué manera está sobreviviendo en esta crisis?

Me las ingenio, lo que me angustia es cuando llega el fin de mes y debo pagar la pensión alimenticia de mi hijo de 16 años. 700 dólares para una persona sin trabajo es mucho. No me queda nada, antes yo ayudaba a mi madre (Elizabeth), ahora ella me está ayudando. Hago cualquier camello o ayudo a panas.

Es una mala racha que no la he vivido nunca, ni dentro ni fuera de la TV como trabajador de otras empresas. Con la pandemia, los eventos se han suspendido, me noqueó, terminó haciendo lo que comenzaron, tirarme al suelo. Creo que me levantaré cuando me quiten esa pensión tan abusiva.

¿Está pidiendo rebaja de la pensión alimenticia?

Estoy esperando la audiencia. El juez decidirá luego de analizar las pruebas que se presenten.

¿Se ha dicho que ha recaído en drogas?

Soy un hombre que tiene algo claro en la vida, el alcohol y las drogas no te llevan a ningún lado. Gracias a Dios estoy más firme que nunca, si sin vicios estoy tan apretado, con uno, mejor me tiro de un puente (risas). Jamás volvería a aquello, no doy marcha atrás. Fueron comentarios infundados que lanzaron.

Gabriela Pazmiño y su familia política generan mucho rechazo debido a los escándalos de corrupción en los cuales están envueltos. ¿La carrera de ella se acabó?

Con Gabriela compartí en el reality 'Soy el mejor', de TC. Es una buena animadora, no sé cuál sea su nivel de aceptación o rechazo en estos momentos. Tampoco sé si sea tan fácil tirar abajo una carrera de tantos años. Aquello se verá en el rato que Gabriela regrese a la pantalla.

En estos momentos es algo casi imposible, ellos están fuera del país y además su esposo (Dalo) y sus cuñados tienen orden de prisión preventiva por presunta asociación ilícita...

En estos momentos no podrá volver, pero cuando este asunto deje de ser noticia, quizá sí. La gente en este país olvida rápido. No tengo duda que encontrará un canal que requiera sus servicios.

A usted le ha dado harto palo ‘La Diabla’, Karen Minda. ¿Qué tiene en contra suya?

No hablo de ella, no merece que se le dé importancia, los medios no se la han dado. Cualquiera que critique no debe tener rabo de paja. No me expresaré de esa señora porque sería ponerme a su nivel y no estamos en el mismo nivel.

¿Conoce a Emma Guerrero?

No la conocí en 'Combate', de RTS, programa en el cual también fui presentador, pero tenemos amigos en común, los doctores Pérez Montesinos. Ella parece una buena persona.

¿Cómo cree que ha manejado el escándalo por la filtración y difusión de su video íntimo?

Creo que ha tenido algo de suerte, porque si se tratara de otra persona, el video todavía lo estuvieran comentando. Tal vez la gente esté haciendo conciencia de no meterse en la intimidad de los demás y la segunda razón puede ser porque no es un talento que llama mucho la atención. El escándalo se apagó de manera muy rápida, es algo que sorprende.

¿A qué cree que se deba?

Tal vez no es un personaje de interés público, no tiene mucho peso. Me atrevo a decir eso. Como se prendió, se apagó el escándalo.

Ella armó la campaña #YoRespeto #YoLoBorro en contra del cyberacoso, pero no se la siente…

Creo que no le han parado mucha bola porque no se trata de un personaje muy influyente en el medio.

¿Usted ha tenido muchas parejas, entre ellas, Andrea Bucaram, Paola Farías, La cubana, Juliana Gómez, Pamela Orellana, Yuleysi Coca, La Gringa, Domenic Holguín y La Puchys. ¿Con alguna de ellas se ha grabado en la intimidad?

(Risas) Me he grabado con el ochenta por ciento de mis exparejas. No diré nombres. A la gente le encanta grabarse, es rico, pero soy de los que toma precauciones, borro los videos y los celulares los he destruido. No dejo evidencias, ni huellas. Es excitante, pero hay que manejar con cuidado ese material, por respeto a las involucradas. A La Puchys no le gusta eso.