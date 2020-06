Carlos José Matamoros: "Ahora en TV buscan a los animadores más baratos"

En octubre de 2019, Carlos José Matamoros dejó Canal Uno, donde era presentador del reality ‘BLN, la competencia’. Tomó esta decisión porque “me aburrí de la situación que se vive en esa cadena”, dijo en ese momento.

Desde entonces no ha regresado a la pantalla y no está en sus planes porque “ya la televisión no es como antes. No valoran el trabajo, no hacen producciones de calidad y buscan a los animadores más baratos. Contratan a cualquiera, está destruida la TV”.

Por esta razón, el presentador que ahora luce la cabeza rapada dedicará sus esfuerzos a otras actividades. “Me interesa volver a la hotelería y turismo. Antes trabajé en aerolíneas. También estoy listo para ser relacionista público en un hotel”, añadió.

Recordó al espacio ‘Intrusos’, de RTS. “Ahí estuvieron Farandulero Luis y Bratt Murgueitio como parte de los presentadores. No puede ser”.

Luego de la salida de Carlos José de 'BLN', en su lugar se quedaron Fernanda Gallardo y Ángela Orellana. Cuando la primera se fue a dar a luz, ingresó Eduardo Andrade.

Ángela y Eduardo continuarán frente a la conducción del programa. Siguen esperando que los jefes determinen la fecha de reaparición.