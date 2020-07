Carlos José Matamoros: "No quiero ir a prisión"

En noviembre del 2019, el presentador Carlos José Matamoros salió del reality ‘BLN’ de Canal Uno y en marzo del 2020 se inició la cuarentena debido a la pandemia de coronavirus por lo que se le complicó conseguir trabajo.

Por ello está pidiendo una rebaja en la pensión alimenticia de su hijo de 16 años. “Pago 700 dólares, es demasiado para una persona sin trabajo y sin ingresos fijos. Esta situación me preocupa porque quiero cumplir con mis obligaciones como padre, pero no puedo. No me he atrasado porque he pedido dinero prestado. Cuando trabajaba no me importaba, pero ahora es distinto”.

Carlos José afirma que puso una demanda de manutención. “Esta reposa en uno de los juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el sector de La Florida. Ya fue calificada, ahora todo está en manos de una jueza. Se ha vuelto una hazaña conseguir 700 dólares mensuales para alguien sin empleo desde hace 9 meses y más de un año sin tener ingresos porque no me pagan”.

Al presentador no le interesa tener problemas. “He hecho hasta lo imposible, pero ya no puedo, sin una rebaja, terminaré en prisión. No quiero eso”.