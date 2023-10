Carla Bucaram: "No soy de peleas, soy paz y amor"

La influencer Carla Bucaram (23) fue una de las competidoras de 'Desafío a la fama' que consideró que ya no quería continuar en el reality de Ecuavisa, el cual ha sido criticado por su tóxico contenido. Trabaja desde los 15 años, sobre todo como modelo. A la guayaquileña lo que más llaman su atención, son las redes sociales, Instagram y TikTok. Es graduada en Administración de Empresas, pero es una carrera que nunca le interesó. No le agradó “para nada” la universidad.

Su cuenta anterior en Instagram la perdió “por no respetar las reglas comunitarias. Me la cerraron, me quedé fría. Duele, pero se vuelve a comenzar y así lo hice. Algo que aprendí es que no se puede vivir de las redes porque si en algún momento dejan de existir, me quedo en el aire. Lo importante es que sigan mis contenidos. Prefiero TikTok porque soy más yo, natural y hablo más con la gente. En Instagram, aparece una Carla falsa, con las fotos editadas. Yo me considero divertida, inteligente y original”, cuenta.

Rubia, de ojos azules y dice que le fastidia su piel blanca. “Prometí que me iba a broncear. Me encanta ver ese bronceado caribeño divino en las mujeres”.

¿Le han dado dolores de cabeza las redes sociales porque la gente solo lanza odio?

A todo lo que sea odio no le hago caso, no le doy espacio a los comentarios negativos, me da pereza. Si los perros ladran, es porque estamos avanzando, si no me mencionan, me siento mal porque siempre me gusta que me nombren, ya sea bueno o malo. El objetivo en la vida no es pasar desapercibido y yo vendo, como decía una amiga (risas).

¿Por ello ingresó al reality?

Además, por mi personalidad, necesitaban alguien así.

¿Era la primera vez?

Mi primera vez.

Cuando le hicieron la propuesta, ¿lo pensó dos veces?

Lo acepté porque era una oportunidad para convivir con más personas. Una bonita experiencia, la pasé chévere, exactamente estuve un mes.

¿Muy pronto para irse?

Cumplí un ciclo, era suficiente. Yo me mentalicé para estar un mes. Por un momento pensé en quedarme más tiempo.

Dicen que usted es muy aniñada y rayada, y por ello no iba a durar mucho en el reality

No sé por qué piensan de esa manera, siempre he sido muy humana. Vivimos en una ciudad pequeña, solo conocen lo superficial. No dicen que ayudo a la gente, que le doy comida a los que viven en las calles. Aquello me hace sentir bien. En mi TikTok muestro que tengo los pies en la tierra.

¿Ya ha visto el programa ahora que está fuera?

Claro y dije: “Esa soy yo y pobre ingenua”. Me reía de mí.

Permanecer encerrada en una casa por un largo período no es nada agradable...

Claro que es duro, pero es algo que nos hace fuerte emocionalmente. Aprendes a valorar, lo que tal vez no se valora en el día a día, como salir a comer, tener tu cama, un consejo de mi mamá (Katty). A ella la extrañaba porque tengo mamitis y perritis, soy adicta a mi perrito Grooth B.

En este espacio sale a flote lo peor del ser humano, en algunos personajes. ¿Su mamá siempre estuvo de acuerdo en que ingrese?

Siempre apoya lo que haga, la decisión que tome es porque lo he pensado por lo menos un mes. Quería ser parte, me agrada experimentar lo nuevo, soy así. Aquello me define.

Por lo que se vio, no logró hacer muchas amistades.

No soy ñañera. No puedo decir que alguien es mi amigo en un mes o dos meses porque no se conoce bien a esa persona. Solo tengo dos amigas, soy muy asocial. Casi no salgo, no acudo a eventos masivos. Tampoco tengo pareja.

¿Es extraño en una chica de su edad?

No me llena, me llena estar en mi casa, con mi perro, tomarme un helado o comerme una pizza. En el reality me decían ‘la vieja de los gatos’. Creo que alguien se apoderó de mi cuerpo, debería estar en el cuerpo de una señora. Mi manera de ser no va con mi edad. Además, soy temática en lo referente a la limpieza y el orden.

¿Complicado convivir así con otras personas?

No me afecta porque fui con la mente puesta en aquello, pero no me agrada que toquen mis objetos, tampoco que se sienten en mi cama, ni que me toquen. Así soy yo.

¿Repetiría la experiencia en uno de esos espacios en los que hay retos?

No, ya la viví y con eso suficiente. Imagínese verle la cara a mucha gente 24/7. Me agradaría intentarlo en la actuación porque es lo que realmente me gusta. Soy sin poses, orgánica, así como me vieron en el programa. Me han hecho propuestas, mi actriz favorita es Margot Robbie. Dije en una entrevista que ella se parecía a mí (risas) y la gente se lo tomó a pecho. No se lo pueden tomar a modo broma, es obvio que no nos parecemos. Ella es regia, yo también soy bonita (risas). Vi 'Barbie', me encantó. Margot es muy orgánica.

¿Quién cree que ganará el reality?

No lo sé. Hay gente talentosa, cantantes y actrices, mucha gente con propósitos y sueños.

¿Por quién se inclina?

Ojalá sea Kachafa, es muy talentoso. Se maneja y expresa bien, es muy decente en esa parte.

La actuación y las redes sociales son sus intereses. Cortesía

Es decir, que no ganen los mismos...

Hay que darle la oportunidad a los nuevos, la gente que está surgiendo. Siempre los aconsejaba y les decía que no duden en mostrar su talento, historias y sueños.

Sin embargo, los televidentes solo hemos visto conflictos, peleas, lo peor de muchas personas y nada del talento que menciona.

Hay que cambiar aquello, de que se cree que tienen que entrar a matarse, no es así. Este programa es de convivencia. No soy de peleas, soy paz y amor. Odio los conflictos. No me gusta vender eso.

Se considera que Eduardo Andrade no es el mismo en 'Desafío a la fama'...

Eduardo es buen dato, me cae superbién. No lo conocía; a Fernanda Gallardo, sí. Es muy alegre y educado. Hace su trabajo, es divertido y buena gente. Aconseja cuando tiene que hacerlo.

¿Cree que Carolina Jaume debería volver?

(Piensa). Es guapa y artística, creo que sí debería volver.

¿En Ecuavisa quieren que regrese?

Esa información no la sé.

Dicen que el programa es grabado y que los competidores pasan un tiempo en la casa y el resto, supuestamente, están en un hotel para que no los vean.

Yo, como todos, me quedaba encerrada las 24 horas (risas). Dormía en la casa, tengo mis horarios cambiados, es una convivencia. No sé si será grabado, solo cumplía con mis funciones.

Apenas tiene 23 años, si la carrera que estudió no le agrada, podría seguir algo que le apasione.

Tengo déficit de atención, si me explican algo y no me interesa, no se me queda nada. No ejerzo. Hubiera preferido estudiar moda, arte... Tal vez cuando tenga tiempo lo haga.

En la vida hay que seguir nuestros sueños...

A mucha gente de mi edad, las madres o abuelas les dicen lo que deben estudiar. Mi familia me decía que estudie Administración porque me iba a servir en la vida. Ya me gradué, cumplí. Ahora hago lo que me gusta, aunque siempre lo he hecho.

¿Lo que viene después de la convivencia?

Seguir trabajando en redes sociales, viajar y comer mucho. La comida me hace feliz, soy tragona, así no me siento tan sola, si no soy gorda es por bendición del Espíritu Santo. Como de todo, menos encebollado.

