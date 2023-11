Cargo Pants: nuevos básicos que llegaron para quedarse

Aunque la tendencia de los cargo pants irrumpió en el mundo de la moda desde hace más de dos años, esta prenda ha venido reinventándose temporada tras temporada para no perder su lugar en los escaparates de las tiendas ni en las pasarelas más importantes.

Coperni, Versace, Stella McCartney, Diesel y Givenchy son algunas de las marcas de lujo que los han presentado en versiones más vanguardistas, situación que ha provocado que sea una pieza adaptable a muchas personas y muchos estilos de vestir.

Cómodos, combinables y versátiles son algunos de los adjetivos que mejor los describen y que los han llevado a convertirse en los favoritos del street style alrededor del mundo. Cada famosa ha encontrado el suyo para llevarlo según su estilo. Aquí le presentamos tres de ellas que han resaltado entre la multitud.

¿CÓMO LLEVAR UNOS CARGO CON ESTILO?

En 2023, estos pantalones llevan menos bolsillos, tejidos más suaves y una paleta de colores más refinada. Su versatilidad permite dar rienda suelta a su creatividad a la hora de decidir cómo combinarlos.

Después de ver a Emily Ratajkowski y Jennifer López usándolos con un estilo diferente y llamativo, le compartimos unos tips para que los luzca a la perfección en cualquier evento.

Una ocasión business-casual. Una de las ventajas de esta pieza es que se pueden usar en varios tipos de eventos y momentos, lo que lo convierte en una buena inversión. Si tiene un día de reuniones importantes en la oficina, los puede combinar con camisas o blazers que elevan el look, pero si lo quiere usar para una tarde de domingo relajada, se ven igual de bien con una t-shirt básica y zapatos deportivos.

Prendas oversize. Para la actitud libre y cómoda que imponen estos pantalones, no sería un conjunto completo sin una camisa oversize. Los puede combinar con unos mocasines o con los clásicos zuecos de la marca Birkenstock. Llévelo todo suelto, desabrochado y con mucha caída.

Denim sobre denim. El denim se está imponiendo en los estilos callejeros de todo el mundo y también funciona con los pantalones cargo. Con un top de jean y una cartera de la misma textura se logra un look atrevido y moderno. Si todo ese denim le parece demasiado, puede romperlo con una chaqueta de otro material.

AÑOS 30: EL ORIGEN

Estos pantalones empezaron a hacerse conocidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos soldados ingleses los usaban por lo funcional que resulta contar con muchos bolsillos. Esto les permitía guardar desde armas hasta provisiones. Su uso original es, entonces, el de ropa de trabajo militar y están en su esencia para entornos de trabajo duro y actividades al aire libre.

KIM KARDASHIAN, LA REINA DE LOS CARGO PANTS

Hace un par de días, los paparazzi captaron a la influencer caminando por las calles de Los Ángeles con un look que no pasó desapercibido. Esta vez no por ser escandaloso o sensual, más bien se coronó como la reina de los básicos. Para ese día, Kim pensó en sentirse cómoda y trendy al mismo tiempo y sí que lo logró. El estilismo estaba compuesto por unos pantalones cargo color negro, un crop top sin mangas blanco y unas gafas gigantescas que le tapaban mayor parte de su rostro. El accesorio clave aquí fue una cartera Louis Vuitton de pelo vintage.

JENNIFER LÓPEZ NO SE QUEDA ATRÁS

Puede que todavía existan muchas mujeres que piensen que esta prenda no es para ellas, pero Jennifer López ha demostrado todo lo contrario.

La cantante optó por un look más sobrio. Eligió unos cargo pants de color beige y de tela de algodón grueso. El top de cuello de tortuga y mangas largas, pegado al cuerpo, fue el guiño femenino necesario. El toque final lo logró con unas botas de tacón que hicieron que resalte su figura. Además, el estilo monocromático hace que se vea elegante. La mejor combinación entre comodidad y sofisticación.

EMILY RATAJKOWSKI, TENDENCIA POR DONDE LO VEAN

Nueva York y estilo Y2K es la combinación perfecta y preferida de las famosas en estos últimos meses. No hay mejor ciudad que esta para ser fotografiada y causar sensación.

La modelo Emily Ratajkowski salió a pasear a su perro y dejó un look que ha sido comentado por muchos días. Como buena fanática de los cargo pants, llevó unos en tono verde militar, pero de tiro bajo. Los combinó con un top tank blanco que dejaba al aire parte de su abdomen. Y, claro, no podían faltar las gafas grandes y una gorra para tratar de pasar desapercibida. Lamentablemente no lo logró y le agradecemos por eso.

