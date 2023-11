Patrick Dempsey, de Grey’s Anatomy: el hombre más sexy de 2023, según  People

La revista People como tradición de cada año, escogió al hombre más sexy del mundo. Esta vez, Patrick Dempsey, el actor de 57 años, reconocido por su participación en la serie ‘Grey’s Anatomy’ como el doctor Dereck Shepherd, fue seleccionado con tal galardón.

Los anteriores ganadores del premio Sexiest Man Alive incluyen a Michael B. Jordan, John Legend, Paul Rudd, Brad Pitt, Harrison Ford y Mel Gibson, quien fue el primer ganador de la revista en 1985. El año pasado, Chris Evans se llevó el codiciado reconocimiento.

Me quedé completamente en shock, y luego empecé a reírme, en plan, esto es una broma, ¿no? Siempre he sido la dama de honor. Lo había olvidado por completo y ni siquiera me había planteado estar en esta posición. Así que mi ego está bien.

Patrick Dempsey