Verónica Castro sobre Yolanda Andrade: "Yo no tengo nada que perdonar"

La actriz Verónica Castro habló por primera vez sobre las declaraciones que Yolanda Andrade hizo respecto al supuesto matrimonio entre ellas en un país europeo y de que mantuvieron una relación amorosa.

Veronica Castro anuncia su retiro Leer más

No le interesa disculpar a la también actriz porque ella no es Dios. “Yo no tengo nada que perdonar y no soy Dios para perdonar. La que tenga que pedir perdón que lo pida y nada más”.

Yolanda Andrade manifestó en 2019 que fue en Ámsterdam, Países Bajos, donde ambas se dieron el ‘sí’ durante una ceremonia simbólica.

(Te invitamos a leer: Verónica Castro no tiene problemas mentales, según su hijo)

Aseveró que esto no le causó daño ni la lastimó, simplemente fueron comentarios emitidos en un mal momento de su vida, pues ella se encontraba pasando un episodio complicado, pero ahora está con mayor disponibilidad para hablar al respecto.

Verónica Castro le dice adiós a Twitter ante denuncias de presunto acoso sexual Leer más

“No lastimada, pero eran como bromas en un mal momento y mal tiempo, pero está bien. Las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Si ella (Yolanda Andrade) es una bromista, se toman de una persona bromista y adiós”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!