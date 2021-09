Cultura de la cancelación: violadores y abusadores son expuestos en redes por influencers mexicanas

Con el nacimiento del #MeToo en 2017, con el cual se denunciaba abusos por parte del productor estadounidense Harvey Weinstein por acoso, abuso sexual y violaciones, viralizándose rápidamente a través de redes sociales y terminando en la sentencia de 23 años de cárcel, el 11 de marzo del 2020, nació o al menos se identificó mejor la cultura de la cancelación.

La cancelación tiene graves repercusiones, en donde, el perpetrador puede perder su reputación y oportunidades laborales.

Se produce una reacción pública, a menudo alimentada por las redes sociales progresistas, luego vienen las llamadas públicas para cancelar a la persona, es decir, para acabar su carrera o revocar su prestigio cultural Vox, sitio de noticias estadounidense

Latinoamérica no ha sido la excepción, pues el 2021 ha estado repleto de denuncias en todas las plataformas digitales por parte de creadoras de contenido, las cuales han tenido un gran apoyo del público y la prensa, es por eso que EXPRESO te trae una recopilación de influencers mexicanas que sin miedo, han denunciado a sus agresores en redes:

NATH CAMPOS

En el video ‘Mi historia de abuso’ que cuenta con más de 14 millones de visualizaciones, la joven de 26 años expresa. “Hace unos años salí de antro (a una discoteca) con unos amigos, era un grupo con el que usualmente salía, principalmente youtubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas”.

En el video de poco más de 47 minutos, expresa con lujo de detalle el abuso sexual, perpetrado por parte del que hasta ese momento consideraba su amigo y colega.

Llegamos a mi edificio y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien, los otros amigos se fueron. Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha. Nath Campos, influencer

Contando con 2.43 millones de seguidores en YouTube y 3.2 en Instagram, es una de las celebridades más conocidas a nivel mundial, el acto de valentía de la joven, hizo que miles de personas le ofrecieron palabras de aliento, entre ellos su novio Simón Vargas, integrante de la banda colombiana 'Morat'.

"Si no puedes salir tranquila y con confianza con tus amigos, con quien si?"



RESPETO y total ADMIRACIÓN a Nath Campos. 💜



Compartir este tipo de duelos con las personas más “cercanas” no es para que hagan menos tu sentir y toda la situación, buscas apoyo... siempre APOYO. pic.twitter.com/efJxZL7QxC — 𝖊𝖑𝖕𝖍𝖆𝖇𝖆💚 (@unaonce111) January 23, 2021

El video tuvo gran repercusión en las redes del agresor, perdiendo miles de seguidores en todas sus plataformas de manera instantánea, recibiendo también insultos por el hecho.

¿QUÉ PASO CON EL CASO?

Ricardo González, quien hace años abusara de Campos luego de una fiesta, salió de la cárcel pagando una fianza de 30 mil pesos mexicanos ($1.505), luego de declararse culpable.

Imagínate vivir en un país en donde violar a alguien solo te cuesta $30,000 ante la ley, o a veces nada…que asco pero jamás olvidaremos #rixviolador #violador pic.twitter.com/LgkDEWONyy — VENUS (@venusvampiro) September 9, 2021

Este miércoles 8 de septiembre, en la mañana y en rueda de prensa, Campos junto su abogada Mónica Peña y asesora Alessandra Rojo de la Vega, dieron a conocer que el también creador de contenido acepto su responsabilidad en el delito de violación en grado de tentativa, el pasado 1 de septiembre.

Horas más tarde, el periodista Carlos Jiménez, vía Twitter exponía el siguiente mensaje:

QUEDARÁ REGISTRADO COMO AGRESOR SEXUAL

Aunq @rix saldrá de prisión por acceder al sustitutivo de pena, quedará en la lista negra pues ACEPTÓ q ATACÓ sexualmente a Nath Campos

La @FiscaliaCDMX lo ACUSÓ del ataq

El juez lo OBLIGÓ a no acercársele

Ella ACEPTÓ la reparación del daño pic.twitter.com/P5Ps6H2ZXS — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 9, 2021

IXPANEA

La creadora de contenido con 1.23 millones de seguidores en YouTube y 429 mil en Instagram, compartió el video ‘Mi historia de abuso con cierto youtuber’ el 23 de enero del 2021, que hasta el momento cuenta con 1,323,140 de vistas, en donde denuncia a su ex pareja por posesión de contenido sexual de ella y otras mujeres, sin consentimiento.

Los mensajes de poyo y empoderamiento no se hicieron esperar.

Después de lo de Nath e Ixpanea, me dieron ganas de hablar con mi psicologa de situaciones de abuso sexual que viví a los 7 años y a los 21.



Nunca he hablado del tema. Y ahora que estoy en terapia me siento lista para hablar.



Las abrazo a todas las que han pasado por lo mismo. pic.twitter.com/aWcD5POhxP — Psyduck (@_adrisaurio) January 23, 2021

Se trata del también youtuber, Yayo Gutiérrez, que habría abusado de la confianza de la joven, que en el momento tenía entre 18 y 19 años.

En el video de 16 minutos, la originaria de Mexicali expresa "Empecé a hablar mucho con él por videollamadas, me da mucha pena contar esto porque es exponerte y decir cosas que no quieres; sin embargo, sé que si yo lo cuento muchas personas van a dejar de hacer este tipo de cosas como confiar en personas que ni conocen y desnudarse enfrente de esa persona en videollamada. Nunca sabes quién puede estar viendo ese video, nunca sabes si hay un backup de ese video".

Él tenía una carpeta que se llamaba ‘Fun’, Tenía muchísimas, muchísimas carpetas con nombres de chicas, de las cuales yo conocía a cuatro y eran youtubers en ese tiempo”, explicó. Yo nunca le dije nada a estas chicas. Yo en el momento lo único que hice fue borrar esa carpeta. Ixpanea, influencer

Con el pasar de los minutos la creadora de contenido, expresa de manera contundente su indignación, que se convirtió en enojo al enterarse de viva voz de morboso, el uso que le daba a esas fotos y videos que recolectaba de chicas.

"Cuando le pedía una justificación, me dijo que era para masturbarse. Él me prestó su laptop y a mí se me ocurrió poner 'ix.mov' y cuando puse eso el video apareció (contenido erótico), o sea, él tenía un backup (respaldo)" Ixpanea, influencer

El video se viralizó, de tal manera que otras victimas de Yayo salieron a exponerlo, provocando perdidas de seguidores y señalamientos de todo tipo.

¿QUÉ PASO CON EL CASO?

El 25 de junio, la influencer publicó el documento en su feed de Instagram, en donde se reconoce la denuncia que interpuso a Gutiérrez, además de manifestar, que había mantenido el silencio durante mucho tiempo, por no querer entorpecer el caso.

Yo no digo mentiras”, comenzó. “Si todo este tiempo tuve en silencio mi proceso legal fue para no entorpecerlo y porque no pienso litigar en medios. No es fácil. Una denuncia, no son enchiladas, menos cuando se trata de algo tan delicado o tiene familia con poder o tienes al antiguo “gremio” de YouTube tapando el sol con un dedo Ixpanea, influencer

Luego de varios días Yayo Gutiérrez, por medio de sus redes publicaba un video, ya eliminado, en donde se responsabiliza totalmente de sus actos.

Lo que sucedió con Ixpanea fue un abuso de confianza a beneficio personal, nunca fue con el afán de herirla, el error no fue solamente haber guardo material sensible de ella sin haber consultárselo, sino asumir que el problema había quedado arreglado Yayo Gutiérrez, influencer

Pesa al reconocimiento de sus actos, aun no existe ningún tipo de consecuencia penal ante las denuncias emitidas por Ixpanea, además el individuo aún sube contenido a sus plataformas.

MAIRE WINK

El 29 de mayo del 2021, la youtuber conocida por realizar contenido divertido, familiar y de cocina, alertaba a sus seguidores que el "coach de vida" Ricardo Ponce, era el creador de una secta sexual.

El video titulado 'CAÍ EN LA SECTA S3XUAL DE RICARDO PONCE' cuenta con 2.5 millones de vistas en Youtube.

Maire inicia su relato contando como Ponce se contactó con ella para ir a un retiro espiritual realizado en Bacalar, Quintana Roo.

Caí en lo que yo considero un culto sexual disfrazado de sanación, en este video no sólo hablaré yo, vamos a hablar cuatro personas, empiezo yo… Desde mi perspectiva Ricardo Ponce es un hombre carismático, un buen orador, mucho tiempo se dedicó al marketing, y hace diez años dejo eso para convertirse en una especie de gurú Maire Wink, influencer



Wink recordaba como las interacciones entre el “coach” eran cada vez más intensas, al punto de terminar teniendo relaciones sexuales con él.

“Él siguió insistiendo en que deberíamos tener sexo, yo decía que no (…) Luego llegó el último día del retiro. Se acerca a mí y me dice al oído ‘no te vayas a ir’, estaba muy enganchada con este hombre ‘sensible’, termina el retiro, nos vamos al bar del hotel… Ricardo me da un beso y me llevó a unas oficinas, nada más se bajó los pantalones y me dijo ‘chupámela’ y no hubo más que el sexo más burdo de la historia, pero buscaba su celular para grabar, ahora entiendo que fui manipulada” Maire Wink, influencer

Además, cuenta que al regresar a las habitaciones, Ponce fue descubierto en el baño recibiendo sexo oral por parte de otra de las asistentes.

Otro de los testimonios que se pueden encontrar en el video con más de 2 millones de visualizaciones, es la de una ex trabajadora, que accedió a hablar bajo protección, en donde dio a conocer que el mentor emocional paga los vuelos y estancia de mujeres de diferentes partes del mundo con el único fin de seducirlas y tener encuentros sexuales con ellas.

El mismo día de publicado el video, se hizo tendencia #RicardoPonceAbusador en twitter.

#RicardoPonceAbusador YO SI CREO EN MAIRE, JUSTICIA PARA TODAS LAS VÍCTIMAS DE RICARDO PONCE 💜 pic.twitter.com/BVGQLHMTbR — Pastelitos Wink (@PastelitosWink) May 30, 2021

¿QUÉ PASO CON EL CASO?

La afectada no optó por la vía legal, solo expuso el problema en redes, provocando la cancelación del implicado, el cual días después subió un video en donde expresaba:

Aquí estoy en México y no me he ido, siempre estuve activo. Empiezo diciendo que ningún ser humano debería crucificar a otro ser humano, mucho menos en redes sociales y mucho menos sin una prueba legal. Ricardo Ponce, coach motivacional

Aparte de no aceptar su error, comentó que el evento lo ayudó a "evolucionar”.

La influencer ha tenido apoyo psicológico y asesoría de Alessandra Rojo de la Vega, misma que ayudo en el proceso de Nath Campos, quien dijo que la situación da a pensar que lo vivido por Maire es ‘trata de personas’.

El individuo aun sigue con sus tips motivacionales en redes y no ha tenido ningún tipo de reprimenda por parte de la ley.

LA CANCELACIÓN: BUENA O MALA

Depende de los ojos quienes la vean, puesto que puede ayudar de manera significativa a lograr justicia, como sucedió con Nath campos, o también se puede tener la posición de rechazar esta ola. Tal como lo define la autora inglesa Ayishat Akanbi:

Hablamos mucho de salud mental, sabemos que es tan importante como la salud física, y, al mismo tiempo, boicoteamos a las personas. Ayishat Akanbi, escritora

Añadiendo además "la cultura de la cancelación es un tema complejo por el hecho de que los humanos somos complejos y eso es algo que nos encanta negar por las redes. No debemos menospreciar lo rápido que podemos cambiar nuestra forma de pensar".

Teniendo en cuenta que las tres mexicanas tenían pruebas y testigos de lo que exponían, se convierte en una realidad, en donde las redes sociales han salvado el estado emocional y físico de estas mujeres.