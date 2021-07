La autoestima en peligro a causa de las redes sociales

La tecnología ha cambiado la vida de todos al permitir estar más conectados con los demás sin necesidad de tener contacto físico y a su vez, recibir todo tipo de información con tan solo un 'click'. Aunque esto tiene diversos puntos positivos, la psicóloga Belén Sucre asiente que la constante exposición a las redes sociales, también puede llegar a tener un impacto negativo en la percepción física que cada persona tiene de sí mismo basada en la comparación constante con los demás.

“Son plataformas en las que se proyectan generalmente cuerpos o vidas perfectas porque siempre se va a tratar de mostrar lo mejor estéticamente visible”, dice la experta. Esto ocasiona que en algunos poco a poco se vaya generando una baja autoestima, no aceptación de sí mismo, ansiedad, tristeza y depresión.

“La inconformidad es un ancla porque no te sientes suficiente y no te deja avanzar. Lamentablemente por como se han diseñado las redes sociales, el prototipo o estándar de belleza en la mujer que se ha masificado es la delgadez y en los hombres, la musculatura. Esto puede ser muy catastrófico porque puede llevar a problemas psicológicos, emocionales y hasta trastornos de conductas alimenticias o dismorfia corporal”, recalca Sucre”, comenta Sucre.

En algunos casos, las relaciones interpersonales también se pueden afectar porque constantemente se busca la validación de manera obsesiva o se tiene apatía al no querer interactuar por temor a que los demás lo vean.

En riesgo

Aunque la sobreexposición a redes sociales puede afectar a todas las personas en distintas escalas, la psicóloga dice que los grupos más vulnerables son los adolescentes (de 12 a 19 años) y los adultos jóvenes (de 20 a 30 años). Dentro de estos grupos, las mujeres de esas edades son un poco más propensas a este problema en comparación a los hombres porque “a causa de su feminidad llegan a tener muchos más aspectos que cuidar”.

Qué hacer

Busque ayuda y guía de profesional si se siente identificado con alguna de las conductas mencionadas para reforzar la autoestima. Es un tema delicado que si no se trata a tiempo puede generar un trastorno emocional. Tenga una desintoxicación digital. Desconéctese por completo de las redes sociales por una semana, 15 días o un mes. Una vez que las utilice, establezca un horario máximo al día. También haga una depuración en sus plataformas de todo aquello que no le permita sentirse bien o lo lastime. Siga contenido de páginas que aporten información positiva como ejercicio, nutrición o psicología. Comparta más tiempo con sus amigos y familiares, lejos del internet. En ocasiones, la valoración de un 'like' erróneamente se vuelve superior a la de los seres queridos.

Recuerde

No existen cuerpos perfectos. “La belleza no es un atributo físico, es la actitud con la que afronta todas las situaciones. Es una cualidad subjetiva y por eso, jamás se debe intentar suplir un molde”, añade Sucre. Sea cauto con lo que comparte, también es responsable en cómo contribuye o no para que las redes sociales sean un espacio libre de estereotipos.