Brunch in the City Guayaquil: horarios, precios y todo lo que debes saber

Brunch in the City el primer festival exclusivo para amantes del brunch.

Guayaquil será escenario de uno de los eventos gastronómicos más esperado del año este sábado 5 de julio. Desde las 12:00 hasta la medianoche, el Club Biblos acogerá el Brunch in the City – Royal Spring Edition', el primer festival local dedicado exclusivamente al brunch. La jornada ofrecerá experiencias sensoriales, música en vivo, exposiciones de arte y una propuesta con causa social.

El evento reunirá a ocho destacados restaurantes: Tinta Café, Boncibo, Comal, Kawka, Smoothies House, The House, Segafredo y Lobo del Bosque. Cada uno presentará platos únicos y participará en una competencia por el título al 'Mejor Brunch del Año', entregado por la Escuela de los Chefs.

En el jurado figuran expertos como Santiago Granda, Juan Sarango e Irene González. Los precios por plato oscilarán entre los $5 y $15, con variedad suficiente para tentar todos los paladares.

Habrá música en vivo

La música será pieza clave de la experiencia. En tarima estarán DJ Chincha, DJ Chiqui, The Coka Brothers, el saxofonista Harry Game y la banda Pachanga, quienes se encargarán de mantener el ambiente festivo durante toda la jornada, con sets vibrantes para compartir cócteles y fotos durante todo el día.

El público podrá elegir entre dos localidades:

Royal VIP ($45): incluye acceso a mesas privadas, tres bocaditos, atención personalizada, vista preferencial y ambiente exclusivo.

General Springs ($30): acceso general en áreas al aire libre, ideal para vivir la experiencia en formato festival.

Ambas opciones incluyen un vaso coleccionable del evento y bebidas de bienvenida.

“Brunch in the City” llega con varias propuestas gastronómicas @brunchinthecity.ec

Arte con causa y gastronomía con propósito

Brunch in the City no solo busca reunir lo mejor de la escena culinaria y musical de la ciudad, sino también promover la cultura y la solidaridad. Durante el festival se exhibirán obras de los artistas plásticos Leandro Pesantes, Ivana Cuello y David Orbea. El 40% de lo recaudado en la venta de estas piezas será destinado a la Fundación Samaritas, que trabaja con personas con autismo y mujeres diagnosticadas con cáncer de útero y mama.

La propuesta apunta a consolidarse como un referente cultural y estilo de vida: un brunch convertido en plataforma de experiencias, sabores y consciencia social. Una oportunidad para quienes buscan algo más que una simple salida: una jornada para saborear la ciudad en su versión más creativa.

