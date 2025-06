Brooke Shields a sus 60 años: de infancia robada a símbolo de resiliencia

Incluso antes de convertirse en la 'novia de América', Brooke Shields ya había sido víctima del lado más oscuro de Hollywood. Tenía apenas 11 meses cuando debutó en un anuncio de jabones, y antes de los 12 ya era objeto de deseo de toda una industria.

En febrero de 1978, la revista High Times la describía como “una mezcla sensual de virgen americana y zorra en ciernes”. No era una exageración: su madre, Teri Shields (1933-2012), exmodelo alcohólica y su agente personal, reforzaba esa imagen en entrevistas, presentándola como “la fruta prohibida, el todo en uno, lo sexy y lo inocente”.

Con menos de una docena de años, Brooke ya había posado desnuda para una edición “artística” de Playboy y protagonizado Pretty Baby (La pequeña, 1978), una película en la que interpretaba a una prostituta infantil, rodada con escenas explícitas.

Incluso la legendaria periodista Barbara Walters llegó a preguntarle en televisión por su virginidad y las medidas de su cuerpo. Años más tarde, Shields lo resumiría con crudeza: “Me convertí en la virgen más famosa del mundo”.

Infancia robada: la explotación infantil en Hollywood

Hoy, con 60 años recién cumplidos, Brooke Shields es mucho más que el rostro de una época. Es el símbolo viviente de la explotación infantil en la industria del entretenimiento.

Tal como lo reflejó en el documental Pretty Baby: Brooke Shields (2023), la actriz relata cómo, después de alcanzar la fama siendo apenas una niña, se refugió en la universidad de Princeton para recomponer su identidad y sanar heridas. Se graduó con honores en Lenguas Romances y, lejos de abandonar su historia, la convirtió en bandera.

Pero el regreso a Hollywood no fue fácil. Años después de su retiro académico, fue víctima de una violación a manos de un productor. Lo contó sin dramatismos, pero con una honestidad brutal: “Un ‘no’ habría sido suficiente, pero solo pensé: ‘Mantente con vida y después te vas’”.

Mientras la industria cerraba puertas a una Brooke Shields adulta, el público seguía recordando a la niña de los jeans Calvin Klein, cuya polémica campaña de 1980 la catapultó a la cima con apenas 15 años. Su eslogan (“¿Quieres saber qué hay entre mis Calvin y yo? Nada”) generó escándalo y fascinación a partes iguales.

A pesar de su enorme popularidad -fue portada de Vogue, musa de Warhol y amiga íntima de Michael Jackson-, Hollywood no supo dónde ubicarla. Ni actriz ni modelo, su transición fue tan confusa como cruel.

De actriz estigmatizada a escritora, empresaria y activista

En los años noventa encontró un nuevo rumbo lejos de los focos del cine. Protagonizó la serie De repente Susan (1996), trabajó en Broadway y cultivó una carrera más pausada, pero igual de significativa. Su vida personal tampoco fue sencilla.

Estuvo casada con el tenista Andre Agassi, una relación marcada por adicciones y presión mediática, hasta que en 1999 comenzó una relación con Chris Henchy, productor y guionista. Con él formó una familia y tuvo dos hijas, Rowan y Grier. Esta última, de 19 años, ya debutó como modelo siguiendo los pasos de su madre.

Hoy, Brooke Shields se encuentra en uno de sus mejores momentos. Protagonizó Mother of the bride (La madre de la novia, 2024), una comedia de Netflix que fue un éxito rotundo de audiencia. Pero sus intereses actuales trascienden lo cinematográfico: ha publicado varios libros, da charlas sobre autoestima y empoderamiento femenino, y ha asumido un papel activo en el mundo empresarial y sindical.

Su libro más reciente, Brooke Shields is not allowed to get old: Thoughts on ageing as a woman (2025), ofrece una mirada honesta sobre el paso del tiempo y los retos que enfrentan las mujeres en la madurez. “Tengo que recordarme a diario que soy lo suficientemente buena”, escribió, reconociendo que incluso hoy, la presión de los estándares ajenos sigue estando presente.

Icono de resiliencia y símbolo de una nueva era en Hollywood

A pesar del dolor de su historia, Brooke Shields ha logrado lo que pocas figuras públicas consiguen: transformar sus cicatrices en poder. En 2023 fue elegida presidenta del sindicato de actores y directores de escena de EE.UU., donde representa a más de 50.000 profesionales.

“Cuando tu voz no es lo suficientemente potente, el sindicato habla por ti”, explicó al Washington Post. Shields, que fue silenciada durante años, ahora presta su voz a una nueva generación.

También ha vuelto a ser imagen de campañas publicitarias de alto impacto, como Calvin Klein -cuatro décadas después- y Skims, la firma de Kim Kardashian. Además, lanzó su propia marca de productos capilares, Commence, orientada a mujeres mayores de 40 años, reafirmando su apuesta por una belleza real y sin filtros.

Brooke Shields ya no es la niña que Hollywood explotó ni la adolescente que desató escándalos mediáticos. Hoy es un referente de resiliencia, empoderamiento y dignidad. En su caso, el estrellato no la destruyó: la hizo más fuerte. Y en tiempos en los que la industria empieza, por fin, a cuestionarse a sí misma, su testimonio se convierte en una guía indispensable para comprender, sanar y avanzar.

