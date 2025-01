Brooke Shields: su quinto libro es una bomba a punto de estallar

Brooke Shields nació en Nueva York hace 59 años, y su vida ha transcurrido prácticamente bajo los reflectores. Antes de cumplir un año, protagonizó un comercial de jabones, el preámbulo a varios proyectos que la llevaron a convertirse en una figura icónica durante su niñez y adolescencia.

Incendios en Los Ángeles: Famosos y millonarios unidos por las víctimas Leer más

Su madre, impulsada por problemas financieros, la sometió a una intensa explotación mediática que, incluso, significó exponerla a situaciones de hipersexualización. Así dan cuenta cintas como Pretty baby (1978), donde interpretó a una prostituta, o aquellas polémicas fotografías que hizo para Playboy cuando tenía tan solo 10 años. Y aquello marcó su infancia.

Fue en la cúspide de su popularidad tras el éxito de La laguna azul (1980), cuando Shields decidió hacer una pausa en su carrera para enfocarse en su crecimiento personal y profesional. Es cierto que siguió trabajando en Hollywood de manera discreta, pero su vida mediática dio un giro.

Brooke Shields y su regreso al mundo de los flahes

'Ritual', la nueva canción de CNCO que sorprendió a sus fans Leer más

El año pasado, con La madre de la novia, de Netflix, vivió lo que podría calificarse como un renacer artístico. Se trata de una comedia romántica dirigida por Mark Waters y escrita por Robin Bernheim . En ella comparte plató con Miranda Cosgrove, Sean Teale, Chad Michael Murray, Rachael Harris y Benjamin Bratt.

La crítica no fue positiva. En su crítica, Benjamin Lee, de The Guardian, asegura: “Está un poco por encima de lo malas que pueden llegar a ser estas cosas, pero no lo suficiente como para acercarse a algo que merezca toda tu atención”. Una opinión que Courtney Howard, de Variety, parece apoyar cuando dice que “aunque ene stos tiempos difíciles se agradece una comedia suave y desenfadada, deja mucho que desear el viaje con estos personajes simpáticos pero poco desarrollados”. Aun así, el público la recibió con cariño.

La reacción de Paris Hilton al perder su mansión en el incendio de Los Ángeles Leer más

A la producción de Netflix se unió un nuevo proyecto: el lanzamiento de su línea de productos capilares, Commence, destinada a mujeres mayores de 40 años. Es así como en junio pasado se convirtió en fundadora y directora ejecutiva de su propia empresa, un proyecto que nació durante la pandemia.

En esa época en la que el mundo se vio obligado a guardarse, la actriz creó un blog y logró una comunidad en línea. Dirigida a mujeres que pisaban las cuatro décadas, decidió ofrecerles una salida a quienes, como ella, sentían o habían sentido que "a partir de cierta edad, perdíamos todo nuestro valor".

Para financiar los tres primeros productos de Commerce, recaudó 3,5 millones de dólares. Hoy, luego del esfuerzo y los resultados, asegura que esta etapa es la más "desafiante y emocionante" de su carrera.

RELACIONADAS Brooke Shields en crocs amarillos para los premios Tony

A las puertas de una nueva aventura

Alejandro Kenig: Un caso que genera confusión Leer más

A pocos días del lanzamiento de su quinto libro (14 de enero), Brooke Shields is not allowed to get old: thoughts on ageing as a woman (Brooke Shields no tiene permitido envejecer: reflexiones del paso del tiempo de una mujer), su nombre vuelve a sonar. Y es que en esas páginas aborda con valentía temas como la presión por la belleza, el envejecimiento, las críticas sociales y la autoaceptación.

Cuenta cómo ha aprendido a quererse tras haber crecido bajo la constante presión pública y reflexiona sobre el síndrome del nido vacío y la importancia de la amistad en la adultez. En su relato también incluye episodios impactantes, como la práctica de un rejuvenecimiento vaginal que su médico practicó sin su consentimiento, y que que considera necesario visibilizar.

Hoy, Shields reivindica su espacio como mujer madura. Se siente capaz de desafiar las expectativas sociales y abrazar su edad dorada. Demuestra así que su historia aún tiene mucho por contar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!