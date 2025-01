'Ritual', la nueva canción de CNCO que sorprendió a sus fans

El 8 de enero de 2025, el canal oficial de YouTube de la agrupación CNCO publicó una nueva canción titulada Ritual, en colaboración con el artista cubano Kendaya. Según explicó Kendaya, este tema es un remix de una canción que él lanzó originalmente en 2022. Actualmente, la canción ya acumula más de 23 mil visualizaciones.

La generación beta: Las famosas que tendrán hijos en 2025 Leer más

El lanzamiento generó sorpresa y emoción entre los fanáticos, ya que CNCO se había separado definitivamente en diciembre de 2023. Sin embargo, también suscitó interrogantes, ya que se presume que los integrantes ya no tienen acceso a las cuentas oficiales de la banda. De acuerdo con la información disponible en YouTube, la canción fue escrita por Manuel Feal Benavides y los cinco miembros de CNCO: Christopher Vélez, Richard Camacho, Joel Pimentel, Erick Brian Colón y Zabdiel de Jesús. Además, se indica que la fecha de publicación original del tema fue el 30 de noviembre de 2023.

Para aclarar la situación, Kendaya comentó en el video de la canción: "No sé qué pasó que subieron esta canción ahora, pero qué temazo hicimos. El universo sabrá lo que está haciendo".

Asimismo, Kendaya aseguró que la canción no fue creada con inteligencia artificial y confirmó que fue grabada junto a los integrantes de CNCO poco antes de la separación de la banda.

A pesar de estas aclaraciones, algunos seguidores expresaron su descontento, sugiriendo que los integrantes de CNCO podrían no estar al tanto del lanzamiento. También criticaron a la empresa encargada de la gestión del grupo en sus últimos años. Por otro lado, un grupo de fanáticos celebró y mostró entusiasmo por la publicación de este inesperado tema.

Declaraciones de los integrantes

Kendaya compartió en sus redes sociales imágenes y videos del momento en que se reunió con los integrantes de CNCO para grabar el sencillo Ritual. En las publicaciones se pueden ver a Erick Brian Colón, Christopher Vélez, Richard Camacho y Zabdiel de Jesús trabajando en sus partes de la canción. El artista cubano expresó su emoción con el siguiente mensaje: "De verdad que yo soy un tipo con suerte. Tú sabes lo que es lograr hacerle el remix a mi canción favorita con la boyband latina más trascendental de los últimos tiempos". Además, Kendaya agradeció a CNCO por hacer posible esta colaboración.

Kei Linch: Canta lo que dicen las calles de Bogotá Leer más

Por su parte, Richard Camacho comentó en la publicación con unos emoticones de fuego y compartió dos historias en Instagram junto a Kendaya. Erick Brian Colón dio like a la publicación, mientras que Christopher Vélez, Zabdiel de Jesús y Joel Pimentel no han hecho declaraciones al respecto. Actualmente, la mayoría de los integrantes de CNCO ya han comenzado sus carreras como solistas. En particular, se espera que Christopher Vélez lance su primera canción como solista durante este año.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!