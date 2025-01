Kei Linch: Canta lo que dicen las calles de Bogotá

En su casa en el municipio de Madrid, en Cundinamarca, Colombia, una pequeña Karla Lucía Cajamarca aprendió a amar la música con los boleros de Julio Jaramillo. Sonaba todos los días en los rincones del barrio y en los gustos de su mamá Rosita.

Son ya 23 años en los que, además de la música del guayaquileño, la potencia de las letras del trío Los Panchos se colaron en su cabeza, haciéndola una amante de la poesía. Al crecer, lo clásico que la moldeó se convirtió en puro interés por los versos rápidos y la literatura de la calle: el hip hop.

Pronto los temas políticos tomaron mayor importancia en su vida y por eso inició su carrera bajo el nombre de Anarkía. En el 2020, tras varios años de nutrirse de la sabiduría de la calle, presentó su primer EP y también llegó su primera oportunidad en TV. Fue 2021 cuando se emitió el programa Factor X, lo cual le permitió llamar la atención del público en general y su actual disquera Sony Music.

Sin embargo, relanzó su carrera bajo el nombre de Kei Linch. Es ahora que con este seudónimo se ha convertido en una de las voces más prometedoras del rap latino, incluso entró en la lista de recomendaciones de la revista Rolling Stone.

Así nació Dulcinea, el primer disco de Kei Linch

Dulcinea es el título de su primer trabajo discográfico que reúne dos conceptos opuestos: lo sensible y tierno frente a lo crudo de crecer en los barrios de Bogotá.

Son 16 las canciones que componen este álbum que tiene tintes de funk y jazz en las melodías, mientras que destaca la prosa elegante y siempre urbana de Kei Linch.

En esta entrevista, la artista nos permite entrar digitalmente a su habitación. En la decoración sobresale un peluche de gran tamaño, que es una réplica del juguete que la acompaña desde su infancia y que siempre ha manifestado que es su amuleto de la suerte. “Es la versión gigante de un peluchito Copito que lleva conmigo 21 años. Lo hice así de grande para unos vídeos y tener para quién abrazar”.

Desde ese mismo espacio, donde ha podido soñar y crear, está a solo unos meses de presentarse en el festival más importante de su ciudad. El Estereo Picnic la escuchará a finales de marzo con todo lo que la calle rola tiene que decir.

Me llama la atención este lado tierno tuyo, porque empezaste tu carrera llamándote Anarquía.

Crecí en un ambiente muy tenso. Vengo de un lugar con muy pocas oportunidades y eso construyó mi lado fuerte y entender la realidad desde la carencia. A los 12 años empecé a leer mucho sobre la anarquía y los 14 años cuando empecé a hacer rap me puse ese nombre. Mi discurso estaba basado en eso. Fue una época furiosa. Hace unos cinco o seis años me di cuenta de que, aunque me representaba, me condicionaba a hablar sobre ciertos temas. Por eso tuve un nombre nuevo al que pudiera darle un significado propio. Este nombre viene de Karlichis, como me decía mi mamá.

¿Es viable la anarquía?

Se ve mucho en la manera en la que me infiltro en ciertos lugares a los que no debería entrar por donde vengo. Mi forma de hackear el sistema.

¿Qué es lo más importante que tiene que decir la calle bogotana?

Es sinónimo de rebusque. Buscar oportunidades, trabajo y demás. De eso habla el rap bogotano, de salir adelante, pero no desde la victimización, sino desde el orgullo. De la berraquera.

Dulcinea es su disco más nuevo. ¿Desde qué sentimiento comienza a escribirlo?

Cuando era Anarkía tenía muy claro de lo que quería hablar. Ahora con este proyecto, busqué más allá. Es una fusión de lo dulce y lo nea. Lo nea es una forma de decir ‘ñero’, que apela a lo que viene del barrio. Es ese contraste que siempre he sido: fuerte y tierna. Dulcinea es también ese personaje ficticio de Don Quijote.

¿Cómo fueron los primeros versos al escribir Qué nos pasó?

Nació en un campamento musical junto a otros compañeros compositores. Veníamos de estar rotos, dañados por el desamor. Todos hemos sido usados de alguna manera. Llegamos a esta historia cuando nos dimos cuenta de que todos nos hacemos la pregunta ‘Qué nos pasó’ cuando ves que el vinculo comienza a fallar. El coro habla de cuando te das cuenta de esa verdad de la persona que amas.

¿Te quedas con la verdad o con la mentira?

Me quedo con la verdad. Es dolorosa pero ayuda a avanzar.

La estructura del álbum

El álbum está dividido en cuatro estados representados por símbolos. El primero, el sol, aborda el agradecimiento a través de las canciones Bendecida $ afortunada, Kruela, 180 km y Ya no kiero. El segundo, un corazón roto, engloba temas de despecho y desamor en piezas como La mejor noche d mi vida, Ay amor, K nos pasó????, Hechixería y la cumbia Tú m haces mal.

El tercer estado se caracteriza por un viaje hacia el ego de la artista, representado por una daga. En este segmento destacan canciones como Iss$shhh, Más que reales, Trendi, Furyosa y Modo Bil. Finalmente, el álbum regresa al símbolo del sol con un mensaje de aspiración y gratitud a través de los temas Todo cambia y Cerkita del cielo.

Este primer álbum viene con mi propio estilo y sonido, aunque suenan diferentes entre sí, todas las canciones tienen mi esencia como artista. Definitivamente representan lo que soy en

un 100 %. Kei Linch Cantante

