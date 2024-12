Karol G tendrá una película en Netflix en 2025

Netflix confirmó el lanzamiento de un documental que explorará la vida y trayectoria de la cantante colombiana Karol G, ganadora del premio Grammy. La producción, prevista para 2025, ofrecerá un retrato personal de la artista, destacando aspectos de su historia y el impacto de su carrera musical.

RELACIONADAS Beyoncé presenta su último disco en vivo y emociona a sus fans

El proyecto cuenta con la dirección y producción de Cristina Costantini, ganadora del premio Emmy, conocida por trabajos como Mucho Mucho Amor: La Leyenda de Walter Mercado y Science Fair. El documental es una colaboración entre This Machine, Interscope Films y Bichota Films.

You: La quinta temporada llega este 2025 a Netflix sin escenas de sexo Leer más

Entre los productores se encuentran R.J. Cutler, Elise Pearlstein y Trevor Smith, junto con Kristofer Ríos, Alex Simmons y Mariem Pérez. Sofía Vanegas Cardona participa como co-productora en representación de Bichota Films. Mark Blatty, Margaret Yen, John Janick y Nir Seroussi asumen roles como productores ejecutivos.

"Qué inmenso privilegio ha sido ser testigo de la meteórica carrera de Karol G durante los últimos dos años. He perdido la cuenta de todos los récords y barreras que ha roto mientras estábamos con ella.

"Tener un asiento en primera fila para disfrutar de su increíble talento, su incomparable ética de trabajo, su imaginación ilimitada y su perpetua resiliencia ha sido, bueno, súper mega ultra chimba, como ella diría", contó Costantini en su perfil de Instagram. "Gracias a la gente linda de This Machine, Bichota Records y, por supuesto, Netflix, donde pronto se estrenará nuestra película, por llevarme en este viaje tan divertido. Y un agradecimiento especial al pequeño equipo de cineastas con los que he podido colaborar", concluyó la creativa cinematográfica.

Nicole Kidman: revelan los detalles de las escenas eróticas que grabó en Babygirl Leer más

Las compañías productoras del documental de Karol G

This Machine, una filial de Sony Pictures Television fundada en 2020, se ha consolidado como una destacada productora de documentales. Su catálogo incluye producciones recientes como Elton John: Never Too Late y Martha.

Netflix, que cuenta con más de 283 millones de miembros en más de 190 países, continúa diversificando su oferta con contenido que abarca múltiples géneros y formatos. Los usuarios del servicio tienen la posibilidad de disfrutar de este contenido bajo demanda desde cualquier dispositivo y ajustar su plan según sus necesidades.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!