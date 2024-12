Nicole Kidman: revelan los detalles de las escenas eróticas que grabó en Babygirl

El año va a terminar con una de las mejores actuaciones de Nicole Kidman. La actriz reveló que tuvo varias dificultades emocionales y físicas durante el rodaje de escenas íntimas para Babygirl: deseo prohibido. En el filme, dirigido por Halina Reijn, la actriz interpreta a una ejecutiva que compromete su vida familiar y profesional al involucrarse con un joven empleado (Harris Dickinson).

Kidman explicó que las grabaciones de estas escenas resultaron agotadoras y, en ocasiones, la llevaron a sentirse frustrada. “No quería que me tocaran. Odio hacer esto. No me importa si no me tocan nunca más en mi vida”, confesó.

La actriz destacó que aceptó el proyecto porque representaba un desafío único en su carrera. “Siempre pienso: ‘¿Qué cosa no he hecho aún? ¿Qué más puedo experimentar como ser humano?’”, señaló.

Lo que dijo la crítica de Nicole Kidman

Su participación fue aclamada en el Festival de Venecia, donde recibió el premio a mejor actriz. Críticos como Geoffrey Macnab destacaron que esta es una de sus mejores actuaciones recientes, pues logró transmitir una complejidad emocional única en el personaje.

