Beyoncé presenta su último disco en vivo y emociona a sus fans

La Navidad se llenó de música gracias a Beyoncé. La artista protagonizó el espectáculo de medio tiempo del partido entre los Houston Texans y los Baltimore Ravens, celebrado en el estadio NRG de Houston, Texas.

Este fue su debut en vivo interpretando canciones de su álbum de música country, Cowboy Carter.

Vestida completamente de blanco, Beyoncé hizo su entrada al estadio montando un caballo mientras interpretaba 16 Carriages. Luego continuó con su versión de Blackbird, original de The Beatles.

Los acompañantes de Beyoncé en su show de Navidad

La cantante estuvo acompañada por Tiera Kennedy, Tanner Adell, Brittney Spencer y Reyna Roberts, quienes también participaron en el álbum.

El show contó con la aparición sorpresa de Shaboozey y Post Malone, frente a un escenario decorado con una camioneta cubierta de jeans. Ambos artistas colaboraron en el álbum Cowboy Carter.

Entre las canciones seleccionadas por la artista estuvieron Jolene, Ya-Ya y un mashup de Spaghetti y Riiverdance. Beyoncé también presentó un extracto de My house, una canción que no forma parte de su álbum de música country.

Un momento destacado del espectáculo ocurrió cuando Blue Ivy, de 12 años, hija de la cantante, se unió al grupo de bailarines en el escenario. Hacia el final, la pequeña acompañó a su madre para interpretar Texas Hold ’Em, durante la cual ambas se sostuvieron las manos mientras comenzaban la canción. Beyoncé cerró el show ascendiendo en una plataforma hacia el cielo.

El espectáculo fue transmitido en vivo por Netflix, que también albergó los partidos principales de la NFL durante la Navidad.

Previo al show de Beyoncé, Mariah Carey realizó una presentación grabada de su éxito navideño All I want for Christmas is you.

La empresa de la gran N se refirió al espectáculo de Beyoncé en redes sociales como el Beyoncé Bowl.

La plataforma anunció que el show de medio tiempo estará disponible como un especial independiente, aunque no especificó la fecha de lanzamiento. Previamente, Beyoncé había adelantado su participación en redes sociales, incluida una publicación en Instagram después del show donde insinuó un nuevo anuncio para el 14 de enero.

