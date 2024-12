Licencias campaña: ADN analizará qué hacer a dos días de que termine el plazo

La necesidad de solicitar licencia para la campaña electoral sigue generando diversas posiciones en la Asamblea. El bloque oficialista ADN, que ha respaldado al presidente Daniel Noboa en la interpretación de que no debería solicitarla, analizará este 26 de diciembre del 2024 la decisión que tomará.

El legislador Fernando Jaramillo (ADN) señaló que en la reunión está previsto definir qué posición asumirán como bancada. Sin embargo, él mismo tiene la posición de que es necesario solicitar la licencia.

“Por hacer una campaña normal necesitaríamos pedir la licencia para no estar incursos en lo que posiblemente el Código de la Democracia prohíbe como funcionarios públicos. Hay que revisar por ejemplo, el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el periodo de transición que no se contabiliza como reelección”.

En ese sentido, las bancadas como la del Partido Social Cristiano (PSC) y el coreísmo insisten en la necesidad de pedir dicha licencia. El jefe de bloque del PSC Vicente Taiano indicó que es una decisión de su bloque el tomarla. Por su parte, Fernando Cedeño (correísmo) insistió en que la interpretación que se está haciendo sobre las licencias no tiene sustento. También indicó que la bancada a la que pertenece sí solicitará la licencia como los especifica el Código de la Democracia.

El próximo sábado 28 de diciembre del 2024 vence el plazo que otorgó la presidenta de la Asamblea Viviana Veloz para que los legisladores presenten dicha licencia. Esto con el objetivo de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesione para otorgar los permisos.

Aún no hay una definición del presidente Daniel Noboa

Hay dos hechos que avivaron este debate. El primero tiene que ver con la posición del Gobierno sobre no necesitar el permiso para campaña ya que el actual no es un periodo ordinario y, por lo tanto, no se considera una reelección.

El segundo está relacionado con unas declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint. El 13 de diciembre pasado mencionó: “Cualquier decisión, cualquier situación que se presente para un caso en este proceso electoral, las reglas del juego son para todos por igual. No hay excepciones. Si alguna situación cambia en el trayecto del proceso, para casos análogos, se deberá aplicar para todos por igual”.

El último pronunciamiento del Ejecutivo sobre la licencia de Noboa la hizo el ministro de Gobierno Javier De La Gasca. El lunes pasado insistió en el pronunciamiento del 2010 de la Corte Constitucional pero aseguró que la decisión le corresponde al presidente Noboa.

El conflicto al interior del Ejecutivo tiene que ver con que, en caso de salir con licencia, Noboa debería encargar la presidencia a Verónica Abad. Ambos mantienen una pugna desde el inicio de la gestión que incluso llevó a una sanción que emitió el Ministerio del Trabajo para suspenderla del cargo.

