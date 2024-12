Elecciones 2025: ¿Licencia para hacer campaña electoral?

El pronunciamiento de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha generado dudas y hasta suspicacias entre candidatos y analistas. ¿El ente llamado a controlar el juego limpio no cumplirá su rol?, se preguntan. Y le piden que la Constitución y el Código de la Democracia sean respetados.

El viernes pasado, Atamaint, consultada en torno a la licencia que debería tomar el presidente Daniel Noboa en enero para concentrarse en la campaña electoral, le dijo a la prensa: “Cualquier decisión, cualquier situación que se presente para un caso en este proceso electoral, las reglas del juego son para todos por igual. No hay excepciones. Si alguna situación cambia en el trayecto del proceso, para casos análogos, se deberá aplicar para todos por igual”.

Sorprendentemente, Atamaint dijo que esa decisión no le compete al CNE. Y con su declaración deja inclusive a criterio de los legisladores que van por la reelección, la decisión de pedir licencia o no.

Las dudas se producen por lo atípicas que fueron las elecciones anticipadas de 2023. Tanto el presidente como la vicepresidenta, así como los legisladores, fueron elegidos para completar el período de cuatro años que dejó inconcluso la muerte cruzada.

El presidente Noboa y su círculo se acogen al dictamen de la Corte Constitucional de 2010, que señala que no se trata de una reelección. Aún no se ha formalizado una decisión sobre si solicitará una licencia o no para la campaña electoral, que se desarrollará entre el 5 de enero y el 6 de febrero de 2025.

Mientras tanto, el primer mandatario ha buscado sacar del juego a la vicepresidenta Verónica Abad, quien sería su reemplazo. Luego de la suspensión de 150 días, ordenada por el Ministerio de Trabajo, se ha colocado a Sariha Moya como reemplazo.

¿Qué dicen los analistas?

A Ximena Ron, abogada constitucionalista, le parece grave y peligroso que Diana Atamaint se desvincule de su función legal, ya que es el Consejo Nacional Electoral, que ella preside, la entidad que debe velar para que se cumpla la ley.

Además, Ron considera que las declaraciones de la presidenta del CNE normalizan la ruptura de la seguridad jurídica en Ecuador. “Que una autoridad diga con soltura ‘no voy a cumplir una norma legal’ es peligrosísimo. Se desnaturaliza la idea de norma, que pretende que quien sea funcionario y busque la reelección no tenga una ventaja frente a otros candidatos, al contar con mayor exposición pública y fondos”.

El artículo 93 del Código de la Democracia establece que los dignatarios que busquen la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña.

En el artículo 96 se indica que no podrán ser candidatos los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, ni los de período fijo, salvo que hayan renunciado antes de inscribirse. Los demás y los docentes podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde que se inscriban hasta el día siguiente de las elecciones; y de ser elegidos, mientras ejerzan.

El experto electoral Fausto Camacho recordó que meses atrás Enrique Pita, vicepresidente del CNE, sostuvo que “el presidente o cualquier servidor en funciones que opte por la reelección debe pedir una licencia”. Cree que Diana Atamaint ha manifestado una opinión contraria a otro vocal.

¿Deben pedir licencia los funcionarios públicos que buscan la reelección, como los asambleístas? “Es una decisión del CNE porque hay interpretaciones diversas, puntos de vista y un interés político de por medio. El CNE es el organismo competente”, opinó. Y se preguntó qué pasará cuando Noboa o cualquier asambleísta decida no pedir licencia. “Hay inseguridad jurídica para los candidatos, ya que unos tomarán el mes y otros no”.

Las opiniones de candidatos

Mery Zamora, candidata a asambleísta por Unidad Popular, señaló: “¿Cómo es posible? El profesor Jorge Escala debe sacar cuatro meses de licencia sin sueldo para ser candidato presidencial. También el presidente de la UNE, para terciar por una curul. No está bien, no es justo, no hay equidad, no es legal”.

Henry Cucalón, candidato presidencial por Construye, opinó: “Es el símbolo de la barbarie institucional. El órgano llamado a velar por la libertad electoral, alcahueteando la violación de la Constitución. La igualdad ante la ley y su cumplimiento es obligatoria. Esa posición de Atamaint refleja sumisión al poder”.

Francesco Tabacchi, candidato presidencial por CREO: “La ley (Código de la Democracia) es clarísima: el presidente Daniel Noboa, o cualquier otro funcionario público que sea candidato, debe pedir licencia”.

Blasco Luna, candidato a la reelección en la Asamblea por la RC, señaló: “En la campaña hay que recorrer la provincia o el país. No se podría estar en una función pública, haciendo mal uso de recursos públicos. Por ética, el presidente y quienes vamos por la reelección debemos pedir licencia, como señala la ley”.

Jimmy Jairala, presidenciable por Centro Democrático: “La licencia es obligatoria para todos los funcionarios, no puede ser opcional, ni mucho menos ajustada a la violación del Código de la Democracia de la que hace gala el presidente. Todos tienen la obligación de pedir licencia”.

Henry Kronfle, candidato presidencial por el PSC: “El artículo 113 de la Constitución y el 93 del Código de la Democracia dicen que no podrá ser candidato quien, siendo funcionario público, no haya renunciado a su cargo antes de inscribir su candidatura, como hice yo. Nadie está por encima…”.

Verónica Silva, candidata vicepresidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano, dijo: “Es atentar contra la Constitución y la democracia. Diana debe asumir su papel de jueza de las elecciones, eso es lo que son los consejeros; sin tomar partido, dando garantías a todos los candidatos, para que los próximos comicios sean limpios y confiables”.

María Luisa Coello, candidata a la vicepresidencia por Democracia Sí, comentó: “Es inaceptable que tengamos que recordarle a Diana y al CNE lo básico: cumplir la ley. Daniel Noboa usa el poder de su cargo y los recursos para la campaña. La presidenta del CNE tiene una interpretación ‘creativa’ de la ley. Su inacción preocupa”.

