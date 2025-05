Britney Spears, ¿una nueva recaída en su salud emocional?

La intérprete de la exitosa canción ‘...Baby One More Time’, que marcó a toda una generación en el pop de los 2000, vuelve a estar en el centro de atención… y esta vez no por los problemas relacionados con su tutela legal.

¿De qué tratan las publicaciones?

En los últimos días, Britney Spears ha vuelto a captar la atención pública tras compartir una serie de grabaciones en su cuenta de Instagram que no han pasado desapercibidas. En los videos, la cantante aparece bailando sensualmente, en ocasiones en ropa interior y con el maquillaje visiblemente corrido.

En uno de los clips, incluso deja ver su lado más provocador al levantar la falda de su vestido, ante lo que dejó al descubierto los muslos y parte de sus glúteos.

Estas publicaciones han generado opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos seguidores aplauden su actitud como una forma de libertad, expresión personal y empoderamiento, especialmente después de años bajo una estricta tutela legal, otros han manifestado su preocupación. Algunos usuarios sugieren que ciertos comportamientos podrían reflejar un estado emocional vulnerable, posiblemente relacionado con las secuelas de su experiencia pasada bajo el control legal de su padre.

¿Britney es libre?

Britney Spears está viviendo una nueva etapa de su vida: la libertad total, luego de haber estado bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears, durante 13 años. Fue en noviembre de 2021 cuando una corte de Los Ángeles puso fin al controvertido acuerdo, permitiéndole a la cantante retomar el control de su vida y de su patrimonio tras un largo y mediático proceso legal.

Desde entonces, Britney ha estado más activa que nunca en redes sociales, especialmente en Instagram, donde suele compartir videos bailando de forma sensual, a veces con el maquillaje corrido y una expresión que para algunos resulta inquietante. Si bien muchos interpretan estos gestos como una forma de liberación y alegría, hay quienes ven señales de desconexión emocional y preocupación en su actitud.

Y es que las reacciones de sus seguidores están claramente divididas. Mientras algunos aplauden su libertad y celebran que por fin pueda mostrarse tal como es, otros consideran que sus publicaciones son erráticas y podrían estar relacionadas con las secuelas emocionales que le dejó tantos años bajo una tutela tan estricta.

