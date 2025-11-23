Britney Spears es captada con una copa de champagne: evidencia de su crisis emocional

La reciente aparición de Britney Spears sosteniendo una copa encendió nuevas alarmas sobre su estabilidad emocional

La 'princesa del pop' está nuevamente en el centro de la conversación pública debido a una mezcla explosiva de acusaciones, publicaciones inquietantes, tensiones familiares y comportamientos que han generado alarma entre fans y expertos.

El detonante principal ha sido el lanzamiento de You Thought You Knew, las memorias de su exesposo Kevin Federline. En este libro, Federline hace fuertes acusaciones: asegura que Britney consumía cocaína mientras amamantaba y que en varias ocasiones se paró en la puerta del cuarto de sus hijos con un cuchillo en la mano.

Las declaraciones, replicadas por medios como New York Post, desataron una ola de indignación, a las que Britney respondió calificándolas como un 'acoso' constante, “extremadamente hirientes y agotadoras”, asegurando además que “esas mentiras van directo al banco”.

Desaparción en Instagram

En medio del revuelo, Britney decidió eliminar su cuenta de Instagram el 2 de noviembre de 2025, justo después de compartir publicaciones que preocuparon a su comunidad digital. En ellas mostraba moretones en los brazos, hablaba de daño cerebral y se describía como alguien a quien le habían “quitado las alas”.

El gesto encendió alarmas. Tanto seguidores como personas cercanas manifestaron preocupación, temiendo que la cantante estuviera atravesando un momento emocional frágil.

En esas publicaciones, Britney también se sinceró sobre las secuelas que le dejó su tutela legal. Aseguró haber sufrido “daño cerebral”, sentirse destruida “al cien por ciento” y haber perdido la capacidad de expresarse y moverse libremente durante ese periodo.

Su familia está en alerta

A la polémica se suma la preocupación de su familia. Según reportes, varios miembros temen que Britney “pierda el control” tras las revelaciones del libro de Federline y su comportamiento reciente.

Como si fuera poco, nuevos detalles han avivado el debate: testigos aseguran que Britney protagonizó una noche “caótica” junto a una amiga desconocida. Tras salir de un restaurante, supuestamente condujo de manera errática y casi atropella a su acompañante.

El incidente ocurrió justo en los días posteriores al lanzamiento del libro, alimentando teorías de que la situación podría estar afectando gravemente su estabilidad.

El champagne

Recientemente, la cantante de 43 años fue vista saliendo de un bar de vinos en Westlake Village, mientras sostenía una copa de champagne. En las imágenes luce desarreglada, con el cabello despeinado y el rostro hinchado, apariencia que se asemeja a sus últimas apariciones.

El caso Britney Spears vuelve a dividir opiniones. Para algunos, es evidente que la cantante está lidiando con heridas emocionales no resueltas, ahora reactivadas por el libro de su exesposo. Para otros, es una prueba más de que Britney necesita un círculo de apoyo más sólido.

Britney Spears looks incredible in new paparazzi photos on the town. pic.twitter.com/MXwQYQqvrj — Britney Stan 🌹 (@BritneyTheStan) November 20, 2025

