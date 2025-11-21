Christian Nodal se libra de la acusación de Universal Music por falta de pruebas

Tras un proceso judicial que ha escalado desde 2021, el cantante y compositor mexicano Christian Nodal se presentó el 18 de noviembre a una audiencia inicial por el caso que mantiene contra Universal Music. El artista acudió al Reclusorio Oriente acompañado de su padre, Jesús Jaime González, bajo fuertes medidas de seguridad. La sesión se extendió por 12 horas, durante las cuales el juez analizó las pruebas presentadas tanto por la fiscalía como por la defensa.

Tras 17 horas en la corte, Christian Nodal queda libre de cargos y NO es vinculado a proceso en el caso que tenía con Universal Music. pic.twitter.com/eG07tQsZkh — Indie 505 (@Indie5051) November 19, 2025

¿Cómo comenzó la denuncia?

El caso inició por disputas contractuales y derechos de autor, a lo que Nodal alegó irregularidades en el contrato que firmó cuando aún era menor de edad, a esto se sumó una demanda civil y presentación de documentos que Universal calificó como falsos, lo que derivó en una querella penal por presunto fraude y falsificación.

Al finalizar la audiencia, el juez determinó no vincular a proceso a Nodal ni a sus padres por falta de pruebas suficientes para acreditar la falsificación y tampoco se emitieron órdenes de aprehensión ni medidas cautelares, por lo que podrán enfrentar el proceso en libertad. Tras la resolución, el cantante expresó: “Siempre he creído en la justicia, los hechos hablan más que las palabras”.

En varias imágenes difundidas en redes se observa al intérprete de No te contaron mal tomado de la mano de su madre, Silvia Nodal Jiménez, mientras que la presencia de su esposa, la cantante Ángela Aguilar, no se hizo notar. ¿Será esto una demostración de distanciamiento entre la pareja?

