Bridget Jones ya es inmortal: Londres inaugura su estatua en Leicester Square

Londres rinde homenaje al icónico personaje, celebrando el impacto cultural de Bridget Jones a más de dos décadas de su debut

Evento de apaertura para mostrar la estatua de Bridget Jones. Renée Zellweger y Helen Fielding fueron las invitadas especiales.

Londres celebró uno de los personajes más emblemáticos de la comedia romántica con la inauguración de una estatua dedicada a Bridget Jones en la icónica Leicester Square, sumándose al recorrido escultórico Scenes in the Square, donde conviven figuras cinematográficas como Mary Poppins, Harry Potter y Paddington.

La instalación, develada este mes, rinde homenaje a la protagonista creada por Helen Fielding y popularizada en el cine por Renée Zellweger en El diario de Bridget Jones, cuya interpretación convirtió a la protagonista en un símbolo de torpeza y autenticidad.

La estatua de bronce retrata a Bridget con su clásico diario en la mano y un bolígrafo listo para escribir, un guiño directo a su personalidad. Vestida con minifalda y luciendo su característico look informal, la figura capta esa mezcla de vulnerabilidad y determinación que definió al personaje en sus múltiples peripecias amorosas y personales.

La escultora respetó la esencia de Bridget sin convertirla en una caricatura, apostando por el realismo que hace que la estatua se sienta familiar para los fanáticos.

Contó con la presencia de dos invitadas especiales

Renée Zellweger asistió al evento junto a Helen Fielding y celebró con humor el homenaje. Entre risas, comentó que la estatua es “más guapa que yo”, reconociendo con cariño el impacto que el personaje ha tenido en su carrera y en el público.

Fielding, por su parte, destacó que Bridget se ganó un lugar especial en el corazón de los lectores y espectadores porque “nunca tuvo miedo de mostrarse imperfecta”, lo que la volvió cercana y universal.

El tributo también resonó en redes sociales, donde seguidores de la saga celebraron que un ícono de la comedia romántica obtenga un espacio permanente en el centro de Londres, a menudo reservado para héroes de acción o personajes de fantasía.

Con esta incorporación, Leicester Square reafirma su papel como un museo al aire libre dedicado al cine, preservando personajes que han dejado huella en la cultura popular.

La estatua de Bridget Jones se convierte así en un nuevo punto de encuentro para fans y turistas, un recordatorio del mundo cinematográfico londinense.

