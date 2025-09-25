Belén Franco: "Me siento divina"

La actriz vuelve al teatro en formatos más largos en la obra Tres. Además perdió peso considerablemente

Belén Franco es una de las tres mujeres que intervienen en la obra Tres. Las otras son Alejandra Paredes y Érika Vélez. La actriz volvió a los formatos largos, con más actores y (con aproximadamente 200 libras menos), luego de que tras la pandemia incursionara en el stand up comedy.

“Ahora me siento más segura. Antes dudaba de mí misma, no confiaba. No era el peso. Nunca me limité por mi obesidad. Evitaba personajes para burlarse de gente con sobrepeso y decía que no lo iba a hacer de tal o cual manera. Seguramente dirán que me siento más segura porque perdí libras. No es así. Aprendí a escuchar mi propia voz y las voces correctas”, cuenta.

La actriz se sometió a una operación de manga gástrica en 2023. Atravesó una mala etapa el año pasado porque perdió la albúmina del cuerpo y le dio ascitis. No podía subir escaleras ni caminar mucho porque sus piernas se hincharon.

"No importa que me digan que se me fueron las tetas"

“Ni siquiera las podía llevar a mi propia cama, tenía que levantarlas. Pero volvería a pasar por todo ello, sin dudarlo. Es la mejor decisión que tomé en mi vida hasta ahora. Me siento divina, no importa que me digan que se me fueron las tetas. Son las mías, no las de nadie. Es fácil opinar de la vida ajena”, expresa entre carcajadas.

Siempre se ha inclinado por la comedia. Aunque le gustan todos los géneros, en este se mueve como pez en el agua. En Tres interpreta a Ángela. En la foto, ella con sus compañeras y Sebastián Perdomo.

Dirigida por Eduardo Andrade

No es el único proyecto en el que Belén (39) está involucrada. También prepara un show codirigido por el presentador Eduardo Andrade.

“Somos amigos de toda la vida. El año pasado estrené el espectáculo Tinderella y en 2025 cumpliré 40 años, el 22 de octubre. Ese día presentaré mi show. Él dijo: ‘soy bueno haciendo show, y tú eres buena en el stand up comedy’. La gente no lo conoce como director. Todo lo que hace lo dirige y es bueno porque estudió audiovisuales”, comenta la actriz.

La otra protagonista

La otra protagonista de Tres es Érika Vélez, quien tras su salida de MasterChef ahora apuesta por el teatro. Mantiene buenas amistades en el Canal del Cerro, como Gustavo Segale y Ana Cecilia Alvarado. No sería raro que vuelva a aparecer allí, en alguna producción dramática (fue una de las protagonistas de Tres familias) o en un espacio de revista como En contacto. ¿Érika en el matinal y Virginia Limongi en el reality de cocina? Estrategias...

Los actores en el Estudio Paulsen. Joffre Flores

