Bad Bunny excluyó EE.UU. de su gira por miedo a ICE: Polémica previa al Super Bowl

Antes del Super Bowl, Bad Bunny confesó evitar EE.UU. por miedo a ICE. Te explicamos la controversia

¿Contradicción o estrategia? Bad Bunny criticó a ICE y evitó EE.UU., pero ahora lidera el Super Bowl

Bad Bunny reveló por qué excluyó a EE.UU. de su gira mundial, temor a redadas de inmigración. Mientras prepara el Halftime Show del Super Bowl LX, analizamos el impacto político de su activismo y la reacción de la derecha estadounidense.

En septiembre de 2025, una entrevista con la revista i-D detonó un terremoto político que aún resuena en vísperas del Super Bowl LX. Bad Bunny, el artista que este domingo 8 de febrero liderará el espectáculo más visto del mundo, confesó algo sin precedentes: excluyó deliberadamente a Estados Unidos de su gira mundial "Debí tirar más fotos World Tour" por miedo a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizara redadas entre su público.

Esta revelación, combinada con su contundente "¡Fuera ICE!" en los Grammy 2026, ha convertido al reggaetonero no solo en una superestrella musical, sino en un símbolo de resistencia política que divide aguas en el panorama cultural estadounidense.

La declaración que lo cambió todo: "ICE podía estar afuera"

Contexto histórico: Septiembre 2025

Bad Bunny finalizaba su residencia de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico bajo el título "No me quiero ir de aquí". En paralelo, preparaba una gira mundial que cubriría Latinoamérica, Oceanía, Asia y Europa... pero ninguna fecha en Estados Unidos continental.

En sus palabras a i-D:

"Hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio... Pero estaba el tema de que la jo**da ICE podía estar afuera [de mi concierto]. Ese es un tema del que hablamos y que nos preocupaba mucho". Bad Bunny

Análisis estratégico:

Protección al público: Priorizó la seguridad de sus fans latinos e inmigrantes

Mensaje político: Utilizó su plataforma para criticar las políticas de la administración Trump

Alternativa creativa: Invitó a fans estadounidenses a verlo en Puerto Rico o internacionalmente

Riesgo calculado: Sabía que esta decisión generaría controversia, pero la asumió

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: el show se transforma en un manifiesto cultural Leer más

Bad Bunny comprendió que sus conciertos podían convertirse en espacios vulnerables para comunidades ya perseguidas.

Cronología: De la entrevista secreta al grito en los Grammy

12 de septiembre 2025

Entrevista con i-D donde revela motivos políticos para excluir EE.UU.

Contexto: Residencia en Puerto Rico atrayendo fans estadounidenses que viajaban

21 de noviembre 2025

Inicio de la gira mundial en República Dominicana

Ruta confirmada sin fechas en EE.UU. continental

1 de febrero 2026

Premios Grammy: Gana Álbum del Año por "Debí tirar más fotos"

Momento histórico: En su discurso exclama "¡Fuera ICE!" y defiende a inmigrantes:"No somos salvajes. No somos animales. No somos extraños. Somos humanos y somos estadounidenses".

8 de febrero 2026 (Hoy)

Super Bowl LX: Su presentación en el Halftime Show será observada bajo lupa política

El dilema del Super Bowl: ¿Contradicción o plataforma amplificada?

La ironía no pasa desapercibida: El artista que boicoteó artísticamente a EE.UU. ahora protagoniza su evento deportivo más emblemático. ¿Cambio de postura? Analistas sugieren tres lecturas:

1. Teoría del activismo estratégico

Bad Bunny aceptó el Super Bowl precisamente para llevar su mensaje a 200 millones de espectadores

Utilizará la plataforma global para amplificar su crítica a ICE

Similar a cuando Colin Kaepernick usó la NFL para protestar

2. Teoría del pragmatismo contractual

Contrato multimillonario imposible de rechazar

Oportunidad histórica de ser primer latino solista en el Halftime Show

Separación entre activismo personal y compromisos profesionales

3. Teoría de la evolución táctica

Reconoció que boicotear giras tenía límites de impacto

El Super Bowl ofrece visibilidad superior a cualquier gira

"Si no puedes vencerlos, únetes y cambia el sistema desde dentro"

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!