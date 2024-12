¿Austin Butler será el nuevo protagonista de 'American Psycho'?

Austin Butler asumiría el desafío de interpretar a Patrick Bateman en una nueva adaptación de la novela American Psycho, dirigida por el renombrado cineasta italiano Luca Guadagnino. La producción, que no será un remake de la cinta de Mary Harron, sino del libro de 1991, promete ofrecer una reinterpretación moderna de la polémica obra de Bret Easton Ellis, conocida por su brutal exploración de la violencia y el capitalismo salvaje de los 90.

El guión estará a cargo de Scott Z. Burns, pero no se ha confirmado si el autor del libro participará en el proyecto. El regreso de American Psycho a la gran pantalla genera altas expectativas, especialmente por el historial de Guadagnino adaptando historias literarias como Call Me By Your Name (2017).

Butler, nominado a los premios de la Academia por su papel en Elvis (2024), enfrentará el reto de igualar o superar la interpretación de Christian Bale en la versión del 2000.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre el elenco ni la fecha de estreno, esta reinterpretación promete revitalizar la visión oscura y satírica de la obra original, con un posible enfoque más erótico, según Variety.

Jabod Elordi, casi elegido para el rol

Fuentes cercanas al proyecto revelaron que Jacob Elordi, conocido por sus papeles como en Euphoria (2019), también fue considerado para encarnar a Patrick Bateman. Su físico esbelto y su presencia en pantalla encajan bien con la figura de Bateman, un joven rico, carismático y peligroso que oculta sus tendencias homicidas tras una fachada de perfección.

Sin embargo, finalmente se decidió por Butler debido a su capacidad para proyectar una intensidad que recuerda al Bateman original, mientras aporta una frescura que encaja con la visión renovada de Guadagnino.

Lo interesante es que ambos jóvenes artistas tienen una versatilidad actoral que han demostrado. Por un lado, Elordi pasó de interpretar a un novio tóxico, según muchos, en El stand de los besos (2018), a asumir un papel complejo y profundo, aunque también tóxico, con Nate Jacobs en Euphoria.

Por otro lado, Butler logró quitarse el cartel de chico Nickelodeon que participó en series como Zoey 101 y ¡Carly, a finales de la era dorada del canal, para convertirse en el villano de la segunda parte de Dune, un filme que también saltó de los libros al cine en este 2024.

Ambos actores le han dado vida a Elvis Presley en el mundo del cine. Elordi se convirtió en el Rey del Rock en Prisilla (2023), mientras de el futuro American Psycho lo hizo en Elvis.

