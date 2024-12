¿Qué hacen los artistas ecuatorianos para recibir la Navidad?

La Navidad llega con ritmo y creatividad al panorama artístico ecuatoriano, pues la música y los espectáculos se convierten en el centro de las celebraciones. Artistas nacionales como Nikki Macliff se dejan llevar por el ambiente festivo con nuevos lanzamientos de villancicos que evocan tradiciones y valores familiares. Paralelamente, el innovador ‘late night show’ de Dicapo y Eddie promete traer entretenimiento fresco y vibrante en vivo.

En este 2024, las propuestas navideñas no solo resaltan la riqueza cultural del país, con el inigualable estilo de Mirella Cesa, sino que también apuestan por explorar nuevas formas de conectar con el público. Con el talento nacional, como el de los jóvenes que forman parte del Grupo Coral Borkis, Ecuador vive las fechas con arte y creatividad.

Karaoke con Eddie y Dicapo

En un ambiente pensado como una sobremesa familiar navideña, los hermanos Eddie y Dicapo llegan al Teatro Sánchez Aguilar con tres funciones de “Karaoke Christmas Party.” La propuesta, según cuenta el dúo, busca acercarse a los famosos “late night shows” como SNL y el programa de Jimmy Fallon. Tendrá funciones los miércoles 4, 11 y 18 de diciembre a las 20:00 en el Café Vino Bar del Teatro Sánchez Aguilar, en Samborondón.

“La idea nace de continuar con una tradición de, como familia, hacer música en Navidad,” costumbre que empezó hace 10 años. Eddie comenta que cada presentación incluye concursos como una trivia musical y el Karaoke Challenge. Por su parte, Dicapo adelanta que en el show, que para él es “una previa de la Navidad,” también cantará algunas de sus canciones como Travolta y Fuimos, aunque decidió no revelar más detalles para guardar la sorpresa. Tampoco revelaron el nombre de los artistas invitados que llevarán en cada fecha. Ellos aseguran que intentarán innovar con cada presentación.

Maykel en concierto con el grupo coral de Borkis



El pasado 1 de diciembre, el cantante Maykel dio la bienvenida al último mes del año con un concierto en el Séptimo Encuentro Juvenil Arquidiocesano. Durante el show, que reunió a cientos de creyentes, el intérprete de Guapa no solo compartió momentos especiales con sus fans, sino que también interpretó clásicos navideños como Mi burrito sabanero y Sencillo de corazón.

Este último es uno de los villancicos que Maykel lanzó mientras formaba parte del Grupo Coral Borkis, que recientemente celebró su 15.º aniversario. Además, el grupo juvenil estrenó dos nuevas canciones navideñas: Toda la creación y Tú eres mi fiesta.

La magia de los villancicos

Odalis Machuca y Ricardo Coronel son dos jóvenes músicos que, al igual que Maykel, están creciendo con el coro de Borkis. Para ellos, hacer villancicos en Navidad es especial pero complejo. “Es difícil la interpretación de un villancico,” sostiene Coronel, dado que deben transmitir la ternura y la belleza esencial de la Navidad.

Para lograrlo, el profesor Ernesto Macías explica que los chicos deben “separar y desprenderse” de la adultez para poder realmente sentir la Navidad como lo haría un niño más pequeño. Para Machuca, las letras son la clave. “Es increíble compartir en el coro porque transmite paz. (Las letras) son lindas porque hablan mucho sobre la importancia del niño Dios y la importancia de festejarlo.”

Además, los jóvenes aseguran que participar en la composición y producción de la canción Tú eres mi fiesta, lo que para el profesor y los alumnos ha sido una forma de darle un toque personal al arte. “Algo de lo que nosotros era lo que iba a cambiar. Escucharla es como si fuera para mí, es real y yo estoy ahí como siempre,” concluye Coronel.

Mirella Cesa estrena álbum



De vuelta al pesebre es el nombre del álbum navideño que la cantautora estrenó el pasado 15 de noviembre. Este nuevo trabajo discográfico, compuesto por siete canciones, mezcla ritmos de banda de pueblo, instrumentos andinos y una esencia latina vibrante para evocar las tradiciones navideñas y el espíritu de las posadas.

Con canciones como Ven, Te regalo y Din Don, esta última nominada a los Premios Emmy en 2016, Mirella Cesa invita a los oyentes a reconectar con el nacimiento del niño Jesús y los valores de familia y gratitud. La ecuatoriana describe este disco como un homenaje a las raíces latinoamericanas y un reflejo del profundo significado que la Navidad tiene para ella como madre.

La nueva canción de Nikki Macliff



La ganadora de la primera temporada MasterChef Celebrity da la bienvenida a esta etapa festiva del año con su nuevo sencillo Navidad en mi hogar, lanzado el pasado 25 de noviembre en todas las plataformas digitales.

El videoclip de la canción, con más de 1.300 vistas, transporta al espectador a un ambiente lleno de calidez y tradición, en el que Macliff interpreta el tema mientras toca la guitarra y el piano, rodeada de decoraciones clásicas y un árbol navideño.

En algunas partes del video se puede ver a la abuelita de la artista, quien aparece como símbolo de unión familiar, un valor esencial durante esta época.

Artistas mundiales se unen a Netflix para las fiestas

Sabrina Carpenter: La estadounidense celebra la Navidad con su primer especial festivo A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, que se estrenará el 6 de diciembre. El show promete duetos inesperados, invitados cómicos y una selección de canciones navideñas interpretadas por la estrella pop. A modo de invitación a ver la cinta, con su característico humor, Carpenter bromeó con el hecho de que nunca la han visto a ella y a Santa Claus en el mismo lugar.

Ed Sheeran: El autor de Perfect se une a la temporada navideña con su villancico Under the Christmas Tree, lanzado el 25 de noviembre como parte de la banda sonora de la película animada That Christmas, que se estrenará en Netflix el 4 de diciembre. La canción, escrita a petición del director Richard Curtis, aborda la soledad y la nostalgia.

El videoclip, protagonizado por Sheeran y Claudia Jessie, combina escenas cálidas con tonos melancólicos para reflejar las emociones contrastantes de esta época del año.

