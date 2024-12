Elton John pierde la visión en su ojo derecho

El cantante británico Elton John sorprendió al público el 1 de diciembre durante el estreno del musical El diablo viste de Prada en Londres al revelar que ha perdido completamente la visión. En un discurso emotivo, expresó: “Como algunos de ustedes sabrán, he tenido problemas y ahora he perdido mi vista. No he podido ver la actuación, pero la he disfrutado”.

Esta revelación se suma a los comentarios que el artista había hecho previamente en Instagram sobre una infección ocular que afectó su ojo derecho. La actuación, en la que destacó la música que creó el artista, fue un momento agridulce para el cantante y compositor, quien agradeció a su esposo, David Furnish, por su apoyo incondicional.

En declaraciones recogidas por el Daily Mail, Elton confesó que su estado ha puesto en peligro su capacidad para seguir trabajando: “Hace cuatro meses que no puedo ver y mi ojo izquierdo no está en su mejor estado. [...] Ir al estudio y grabar no lo sé porque, para empezar, no puedo ver la letra de las canciones”. Estas palabras reflejan la incertidumbre que vive el artista, quien a pesar de las dificultades mantiene una actitud esperanzadora. El evento también mostró un lado más ligero, con el cantante haciendo bromas y mostrando su carisma habitual en la alfombra roja, acompañado de figuras como Donatella Versace y Anna Wintour.

Elton ya había abordado sus problemas de visión en septiembre, cuando reveló en Instagram que una infección severa había reducido la funcionalidad de uno de sus ojos. En ese momento, agradeció al equipo médico y a su familia, afirmando: “Estoy muy agradecido con el excelente equipo de médicos y enfermeros y con mi familia, que me han cuidado durante las últimas semanas”. Sin embargo, no fue hasta este evento reciente que compartió públicamente la magnitud de su pérdida visual.

La última etapa de la vida de Elton John

La situación también ha llevado a Elton a reflexionar sobre su vida y su legado. En el documental Elton John: Never Too Late, estrenado en noviembre en Disney+, expresó dudas sobre su capacidad para continuar grabando música y compartió su deseo de vivir lo suficiente para ver a sus hijos crecer. “Esta es la última etapa de mi vida. No sé cuánto tiempo me queda”, admitió, mientras su esposo, David Furnish, expresó su pesar ante esta posibilidad, destacando la vitalidad que siempre ha caracterizado a Elton.

Elton John, quien concluyó su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road en 2023, enfrenta múltiples desafíos de salud, incluyendo reemplazos de cadera y rodillas, diabetes tipo 2 y un cáncer de próstata superado en 2017.

