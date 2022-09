La tarde del 21 de septiembre el presidente de la nación, Guillermo Lasso Mendoza, utilizó su cuenta de Twitter para confirmar que la Policía Nacional había hallado el cadáver de la abogada María Belén Bernal tras 11 días de desaparición. Los investigaciones señalan que fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía. El principal sospechoso del hecho es su esposo, el teniente Germán Cáceres.

"Su femicidio no quedará impune y todos los responsables serán sometidos a la ley. Mi solidaridad con su madre Elizabeth y su pequeño hijo", escribió el mandatario. Paralelamente, y en la misma semana, se viralizaron tres casos de violencia hacia las mujeres por parte de sus varones. El primero en Guayaquil en el sector de Sauces. La víctima fue golpeada y arrastrada tras reclamar por ser violentada en la vía pública, el otro en el malecón de Vinces ante la mirada de los transeúntes y un tercero en Cañar, quien con bofetadas y puñetazos golpeó a su pareja e hija.

Esto ha indignado a la ciudadanía y varias mujeres del mundo del espectáculo ecuatoriano han usado sus redes sociales para protestar y pedir justicia. La primera, en un hecho casi inédito, fue la actual Miss Ecuador, Nayelhi González. La esmeraldeña, quien desde su discurso de coronación ha sido crítica con la violencia y la desigualdad, emitió un comunicado en el que se pone a disposición para mejorar esta situación en el país con campañas que ayuden a la sensibilización de la violencia.

"Como Miss Ecuador 2022 y como Nayelhi, no puedo hacerme oídos sordos frente al caso más reciente de femicidio que ha impactado a todo el país, como mujer repudio este tipo de acciones que se traduce en irrespeto hacia lo más valioso que podenos tener, como lo es la vida. Me parece indignante y vergonzoso que en los primeros cinco meses del año se registraron 118 femicidios y la cifra sigue en ascenso. Me uno al clamor del pueblo ecuatoriano en solicitar que se aplique todo el peso de la ley para el culpable y demás involucrados de este hecho y en sí en todos los femicidios".

Por su parte, la actriz protagónica de la nueva novela de Ecuavisa Compañía 593, Pamela Sambrano, utilizó sus historias de Instagram para hablar del miedo que siente ante estos casos. "No puedo dormir. Solo pienso en María Belén, su mamita, su hijo. Los sueños no se le cumplieron, la vida que le arrebataron. Nunca sabemos cuando es el último día. Pero no quiero que el mío sea asó. Lo peor de todo es que miramos todo tan lejos y mañana podemos ser nosotras. Tú o yo".

La presentadora de farándula Mayra Jaime también en historias de Instagram instó a las mujeres a poner un alto al mínimo indicio de violencia. "Esperamos una justicia que no llega y las autoridades no dicen nada", escribió de manera crítica ante el accionar de las entidades gubernamentales.

Las cantantes Mirella Cesa y Ceci Juno fueron las más directas ante la situación. Mirella con un posteo de Instagram expresó #NiUnaMás. "Qué rabia lo que estamos viviendo, y digo rabia porque la impotencia del dolor es algo que no se puede describir ni con palabras. Siento un nudo en la garganta, por lo que vivió #MariaBelén por lo que hoy pasan su mamá , su hijo, el resto de su familia y seres queridos. ¡Cuánta incertidumbre vivimos! Tantos casos que quedan ocultos , que nunca se saben, que quedan sin resolver. Qué terror vivir así, pensando que mañana puedo ser yo, que puedes ser tú".

Las muertes de María Belén Bernal, Naomi Arcentales, y Lizbeth Baquerizo son responsabilidad de la Policía, de los jueces, de los fiscales, y del Estado. Encubridores todos. Sistema podrido. — Juno (@cecijunomusic) September 22, 2022

Mientras que en Twitter, Ceci Juno, envío varios trinos en contra del manejo de la situación y del sistema judicial ecuatoriano. "Leyendo tantos comentarios hoy solo puedo pensar que en un país con índices tan astronómicos de violencia de género, y con TAN poco entendimiento que existe sobre cómo abordar círculos de violencia, una intervención/implementación de programas de prevención es URGENTE. ¿Cómo puede esto ser TAN evidente para nosotros los “mortales” ciudadanxs y no para quienes nos gobiernan? ¿Cómo después del índice de femicidios, violaciones y agresiones de los últimos años SIGUEN SIN HACER NADA? ¿Cómo puede cualquier otra cosa ser más importante que nuestra vida?

Estas y más interrogantes, en voz de estas artistas, son la muestra del sentir del pueblo ecuatoriano.