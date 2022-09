Dueña de una poderosa voz y una gran dulzura, la cantante otavaleña Ñusta Picuasi, de 17 años, es uno de los nuevos talentos del país.

Su proyección nace con especial énfasis en 2022, que gracias a sus videos en redes sociales, consiguió resonancia y alcance por su manera de cantar y utilizar el kichwa en sus interpretaciones.

El más viral de sus videos fue el de Te felicito, cover que hizo de Shakira, en esta lengua andina. El clip cuenta con casi 5 millones de reproducciones en TikTok y logró que el país reconociera su talento.

Su impacto ha crecido tanto, que ahora es una de las voces principales de la nueva campaña de la telefónica Claro. La canción llamada Claro por Ecuador habla de la importancia de la conexión y la unión familiar.

La intérprete lleva involucrada en la música desde los seis años, y por ahora no tiene temas inéditos grabados, aunque tiene escritos dos que están listos para llevarlos al estudio. Ese es su siguiente paso en la industria musical ecuatoriana. Siempre acompañada y apoyada por su ñaño Julio, la menor de 10 hermanos quiere seguir preparándose y mejorar en los diferentes idiomas para tener un dominio total. “Siempre he escuchado música en inglés y el kichwa aún lo consulto con mis papás. Me gusta traducirlo y mostrarlo en mis videos”.

Orgullosa de ser indígena otavaleña, su indumentaria siempre la lleva para sus presentaciones.

Más de ella

Ñusta Duchicela Picuasi Pillajo nació el 19 de noviembre de 2004.

Admira a Ariana Grande, Beyoncé, Bruno Mars y Sia.

Ahora que empezó en la música resalta el apoyo de artistas ecuatorianos como Nikki Mackliff y Marqués.

Admira a Christopher Vélez, de CNCO.

Ayuda a sus padres en la elaboración de artesanías y textiles.

Este año se graduó del colegio y le gustaría dedicarse completamente a la música y seguir aprendiendo de su instrumento, que es la voz.