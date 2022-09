Mar Rendón Kalil siempre ha buscado tener un mundo a su estilo. Por eso, la música siempre ha sido su refugio. Y ahora que es una de las ganadores del reality mexicano La Academia, ha logrado conectar con miles de personas que tienen el mismo sentir. Por eso, a sus fanáticos los bautizó como ‘marcianes’, y es junto a ellos que quiere conseguir traspasar su talento más allá de las fronteras ecuatorianas. Hoy Mar está de regreso en México. Allá comenzará en octubre su primera gira por las tres ciudades principales y continuará promocionando Déjame ir, su reciente single. Así fue la entrevista.

¿Qué se siente vivir el sueño?

Es extraño. Yo todavía no me creo que en serio está pasando todo esto. Siento que por eso no me siento tan abrumada. A veces pienso que todo es mentira y que es algo increíble. Esta vida siempre fue mi sueño, y ver que está pasando es algo que se me hace extraño.

Esa niña que era fan de Selena Gomez y Demi Lovato, ¿está consciente de que experimenta lo mismo que sus ídolos?

Me dan hasta ganas de llorar. Yo era una niña con muchas inseguridades, que se sentía apartada muchas veces de su entorno, que sentía que no encajaba. Y creo que todo eso que pasé me sirvió para llegar a este punto. Considero que es una forma también de llevarle el mensaje a la gente de que ser raro es ‘cool’ y que los sueños sí se cumplen, pero hay que insistir.

Cuando fue a La Academia creía que sería una de las primeras en salir. No tenía confianza en que salieran las cosas de la mejor manera. ¿Qué fue cambiando en el camino?

Quizá nunca cambió nada. Siempre tuve el miedo de irme porque no sabía que estaba pasando afuera, no sabía lo mediático que se había vuelto todo. Tampoco si La Academia había pegado en Ecuador. Fue muy rápido todo y alcancé a asimilar que ya estaba en la final. En algún punto me olvidé de que era una competencia y lo comencé a ver como una oportunidad de mostrar lo que sé hacer.

Mar Rendón. G7pro (IG: @g7proec)

¿Sí aprendían en el programa?

Sí. Muchísimo. Sobre todo entre semana. Eso es lo que les decía a mis compañeros, que el programa no eran los conciertos, era lo que pasaba con los profesores, entre nosotros, en los ensayos. Siento que el público vio una parte muy pequeña de lo que se trabajaba, aunque vean el 24/7. Incluso el trabajo interno de nosotros, que no se llega a percibir, como nuestro control de nervios.

¿Qué le gustaba y que no de tener su vida expuesta todo el día?

En ciertos momentos nos olvidábamos de las cámaras y me ponía recta, guapa. Pero luego ya me relajé. Si no me relajaba me iba a volver loca, al sentirme vigilada.

¿Sus papás estaban preocupados por el hecho de estar tan expuesta?

Yo creo que estaban preocupados de que se repita todo lo que pasó en Ecuador tiene talento. Yo estaba muy pequeña (tenía 14 años) y recibí mucho odio en redes. Me costó mucho en ese momento tomar las críticas. Pero yo sí quería repetir la experiencia y poder aprender de las críticas. Ellos tenían miedo de que me ponga triste o que no quiera seguir. Pero no me apagué y he aprendido que hay que quebrarse para ser más fuerte.

Ninguno de ustedes tenía contacto con Internet, pero tenía tecnología en la casa para poder ensayar. ¿Cómo usaban las tablets?

Eran equipos que nos dio la producción a todos para poder ensayar. Eran tan lentas que tuvimos que borrar todas nuestras fotos para poderlas usar. Lo único que se podía hacer era escuchar las canciones y las letras que nos pasaba el profesor Beto. Todas las aplicaciones estaban bloqueadas, el único acceso era a un Dropbox interno en donde nos subían el material.

Mar Rendón. G7pro (IG: @g7proec)

¿Qué se llevó de la casa?

Me llevé los uniformes, el iPad también nos lo regalaron. Siento que nada más. La casa la desarmaron muy rápido luego de que acabó el programa.

Antes de este show estaba haciéndose un pequeño público en Ecuador. ¿Cómo fue afrontar el público y los medios mexicanos?

Como estuvimos encerrados no lo pude sentir tanto. Ahora me doy cuenta de que los mexicanos son muy cariñosos y que en un momento, cerca de la final, ya había apoyo hacia mí en las grabaciones de los conciertos. Eso me ponía muy feliz. La gente conectó con mi personalidad y mi voz. Yo acá había sacado canciones, pero me costaba mucho que la gente llegue a mis temas. La Academia lo ha logrado todo.

¿Cómo nace lo de llamar a sus fans como ‘marcianes’?

Lo dije en un ‘live’ especial para la gente de TikTok. Y poco a poco me di cuenta de que la gente llevaba camisetas, pancartas o muñecos de aliens. Así conecté los puntos y vi que ellos iban por mí.

Tener un fandom es difícil. ¿Cómo alimentará a sus seguidores?

Hay una conexión muy especial que va más allá de lo musical. A mis fans les hablo de no excluir a la gente, de volvernos un equipo. Son como amigos.

Mar Rendón. G7pro (IG: @g7proec)

¿Qué opina de las ‘ships’ o relaciones ficticias que arman los fanáticos?

¡Están bien! Yo me siento muy cómoda con la de Santiago (Martiago). Él es muy amigo mío y sabemos que es de amistad. También el de Rubí me encanta. Pero a algunas personas se les olvida que no somos personajes y quieren que hagamos cosas que no van a suceder o malinterpretan las cosas. Todos los chicos nos hicimos amigos de verdad. Es más importante lo que yo pienso a lo que crean terceros.

Pudo abrir varios conciertos importantes en Ecuador, para Carlos Vives y Manuel Turizo. ¿Qué significa esto para usted?

Es una responsabilidad. Hay que tener un buen show, cantar bien, conectar con el público. Eso es lo que van a ver las personas.

¿Qué pasó por su cabeza cuando estaban solo los tres ganadores?

Yo solo quería estar en el top tres. No me importaba nada más. Yo solo quería grabar la canción con Sony. Ese era el premio que me iba a llevar.

Mar Rendón G7pro (IG: @g7proec)

¿Cómo escogieron las canciones?

No fuimos nosotros. La disquera ya tenía todo listo. A la primera escucha sí me gustó. Va con el mismo público que quiero tener y podía explotar mi potencia vocal. Me dieron Déjame ir dos días antes de grabarla para que me la aprenda. Ese mismo día hicimos fotos de portada, la canción y el videoclip.

¿Cómo son los medios mexicanos?

Más dulces que los ecuatorianos (risas). Aquí son más picantes. A mí me gusta meterme en polémicas y allá todos fueron muy calmados.

Mar Rendón. G7pro (IG: @g7proec)

Los grupos de fans han tenido ciertas peleas. ¿Cuál es su relación con Cesia?

Nosotras hemos hablado personalmente acerca de esto. Es muy importante para nosotras el llevarnos bien. No hay que hacer todo público y siento que la gente a veces no se da cuenta de todo. Cesia y yo sabemos que no tenemos rivalidad, pero los fandoms crean esto porque fue un reality.

Pasará casi tres meses en México. ¿Se piensa radicar allá?

Ahora que regreso a México será para continuar en las conversaciones con la disquera (Sony Music). También tendremos nuestra primera gira por Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México y luego una ‘master class’ con Lola Cortés. Pronto también tiene que salir el nuevo sencillo. Analizaré la mudanza.

Fotos: Cortesía // G7pro (IG: @g7proec).

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje: Arianna Guillén (IG: @ariannaguillenmakeup).

Peinado: Efraín Zurita (IG: @efrazurita_15).

Styling: Israel Plaza (IG: @israelplaza91).

Vestuario y accesorios: Mantilla Diseño de Autor (IG: @itsmantilla). Handmade Love (IG: @kjhandmade_ec). RetroCheap (IG: @retrocheap).