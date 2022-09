Todo en la vida es temporal. Todo cambia. Todo muta. Pero si algo permanece inamovible en las personas es la atracción por la música. Este encanto que producen los sonidos nos ha acompañado por miles de años y para Ceci Juno, cantautora ecuatoriana, es también lo único que considera que no ha cambiado a lo largo de su vida.

Hoy la guayaquileña vive en Ciudad de México. Ya pasó un año desde su mudanza al país azteca junto a su esposo Sebastián Barniol, quien es el director de su banda.

La solista se encuentra actualmente de gira, en la más extensa de su carrera con 15 fechas por cinco países. El tour se llama Temporal, al igual que su reciente álbum, y hoy canta en Guayaquil en el Centro de Arte. Este show es la excusa perfecta para reconectar con los medios y sus fans, quienes intensamente le han pedido por redes volver a cantar para ellos, ya que la pandemia impidió un poco este contacto y darles a conocer por completo este trabajo discográfico que fue grabado entre Ecuador y México.

EXPRESIONES conversó con la artista que admitió sentir que hoy por hoy tiene dos casas, dos patrias.

¿Cómo es su vida tras un año en Ciudad de México?

Estoy muy contenta. Tenemos casi una segunda familia allá. Encontramos nuestra tribu, en la que casi todos son artistas también. Esta parte ha sido superchévere porque podemos compartir y comparar las experiencias. Es también un año lleno de movimiento para mí, radicar en México es darme cuenta que es una ciudad llena de oportunidades para nosotros los músicos. Nada te asegura el éxito, pero hay mucha variedad y oportunidades.

Los países de nuestra región siempre tienen situaciones adversas. México no es la excepción. ¿Cómo se ha adaptado a las de allá?

En Ciudad de México no hemos tenido tantos problemas ni tampoco la situación de falta de agua, por ejemplo. Sí estuve en Monterrey y allá pasan por esto hace casi un año. Si es algo sumamente complicado. Tampoco nos hemos enfrentando a la inseguridad. Pero esto también es un problema sistémico en América Latina.

Los venues se multiplican a comparación a los de Guayaquil ¿Qué tanto ha recorrido estos espacios?

Sabes, voy bastante como público. La cantidad de lugares para tocar en Ciudad de México es una locura. No puedes dimensionar la cantidad de teatros, bares, espacios para conciertos que existen. Además, hay un montón de movimientos artísticos que buscan ambientes alternativos y pueden armar conciertos en un parque, en una plaza. Se siente esa vida de comunidad artística. México tiene mucha efervescencia, más que Boston, en donde estudié, diría yo.

¿A qué país le pertenece más el trabajo hecho con Temporal?

Un 70 % fue hecho en Guayaquil. En México escribí las dos últimas canciones, Renacer y La despedida.

Esta etapa fue más pausada de lo esperado. ¿Le saturó esta espera?

Totalmente. El disco iba a salir en el 2020, pero recién salió este año, mucho tuvo que ver la pandemia. El 2021 fue de muchos cambios, entre ellos fue que me casé y me mudé. La línea del tiempo se cambió. Preferí esperar para que el disco no salga a la patada. Temporal será un gran era en mi carrera.

¿Qué es temporal en su vida?

Todo es temporal. Lo que estás viviendo ahorita, bueno o malo es temporal.

¿Qué es atemporal?

Mi amor por la composición y la música. Eso perdura. No importa la temática o el camino que tomen mis canciones.

Viralidad en redes

Una queja común que tuvo como usuaria saltó a la televisión mexicana gracias a cómo lo abordó en redes sociales. Ceci fue protagonista de uno de los momentos virales del año en México tras componer una canción por el llamado constante de un banco de ese país. “Yo compré un chip de teléfono y esta línea la habían usado ya varias personas. Por eso siempre me llamaban por un cliente que le debía 7 dólares a Banco Azteca. Preguntaban por una tal Karen cada día. Y por los meses de febrero y marzo empecé un reto creativo conmigo, el cual consistía en buscar fuentes inusuales de inspiración. Un día decidí hacer una canción del último SMS que me había llegado y fue el del banco. Lo subí a TikTok y se viralizó. Llegó a Banco Azteca, quienes se contactaron conmigo enseguida para ayudarme con la situación y me invitaron a la televisión mexicana para que cuente lo que pasaba”, explica la artista.Ella estuvo en el show matutino Venga la alegría, de TV Azteca. Así nació una alianza en la que fue parte de una pequeña campaña y un par de eventos. “Han ido varias personas a mis shows y me han dicho que me conocieron por esta canción. Nunca la canto en mis conciertos, pero en Miami me la pidió un fan mexicano”.

Más de la gira

Borrón y cuenta nueva es la canción con la que abre el disco. ¿Le asombra esta coincidencia con su vida, pese a ser escrita mucho antes de la mudanza?

Totalmente. En este disco cada canción tiene su historia, pero sí se conectan y narran muy bien todo lo que pasamos por la pandemia. Borrón y cuenta nueva fue una de las primeras que escribí. Es de las principales del disco porque me recuerda que siempre estamos llamados a reinventarnos. Lo de empezar de nuevo lo tengo muy presente. Es un tema que está lleno de recordatorios para mí. Que yo puedo decidir cuándo es mi día uno.

La despedida, que es una de las finales del álbum, coincide también con la mudanza. ¿Fue duro despedirse de Ecuador?

Mentalmente, yo ya estaba preparada para estar en México. Siempre que regreso a Ecuador siento que nunca me fui. Fue una transición a la que tuve que acostumbrarme a muchas nuevas cosas.

En las fechas por Ecuador hay varios invitados. ¿Cómo nace esta relación?

Todos son artistas ecuatorianos, amigos a los que estimo mucho. Ricardo Pita, Luis Sáenz, Camila Pérez, Chloé Silva, Michelle Espinosa y Mafer Wong van a cantar conmigo, temas que son sorpresas para todos. Me encantaría coincidir después y hacer featurings con ellos.

Fotos: Cortesía// Adrián Antón Alburquerque (IG: @antonproph). Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje y peinado: Jessica Loayza (IG: @jessilomakeupartist). Vestuario: DeMori (IG: @dmoriboutique).Aretes: Vero Gumbs (IG: verogumbsjewelry). Zapatos: Miss Velvet (IG: @velvet.ec). Locación: The Queen Victoria Pub (IG: @queenvictoria_ec).