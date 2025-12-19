Archivos de Epstein: DOJ liberará cientos de miles de documentos

El Departamento de Justicia de EE.UU. liberará cientos de miles de documentos sobre Jeffrey Epstein

Conoce los detalles, el proceso de revisión y las implicaciones de esta publicación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició este viernes un proceso de divulgación pública. Debe de cumplir un plazo legal, la dependencia federal empezará a publicar cientos de miles de documentos relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein. El financiero condenado por delitos sexuales mantuvo vínculos con figuras poderosas hasta su muerte en 2019.

RELACIONADAS The New York Times revela el vínculo entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein

La publicación responde a la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, firmada por el presidente Donald Trump en noviembre. Esta ley exigió al Departamento de Justicia la liberación total de los documentos en un plazo de 30 días. El plazo vencía este 19 de diciembre.

Un proceso de revisión extenso y protección a víctimas

Todd Blanche, Fiscal General Adjunto, confirmó la escala de la publicación en le programa Fox and Friends. "Esperamos liberar varios cientos de miles de documentos hoy", declaró. Añadió que una cantidad similar se publicará en las próximas semanas.

El proceso prioriza la protección de las víctimas. Un equipo extenso de abogados de la División de Seguridad Nacional revisó cada página. El objetivo es redactar nombres, identidades y relatos personales que requieran confidencialidad. La ley permite al Departamento de Justicia omitir o editar esta información sensible.

"La prioridad absoluta es la protección de las víctimas", afirmó Blanche. Los documentos incluyen fotografías y diversos materiales de todas las investigaciones sobre Epstein.

Nuevas fotos de Epstein muestran a Trump en su avión y nexos con Bill Clinton Leer más

Contexto legal y presión política

La publicación concluye años de batallas legales y especulación pública. El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron en julio que no liberarían más archivos. Este anuncio generó críticas de figuras que luego ocuparon cargos en la administración, quienes antes acusaban al gobierno de ocultar información.

El Congreso intervino con la ley de transparencia, que el Senado aprobó el mes pasado. La normativa incluye exenciones: permite retener registros que puedan "poner en riesgo una investigación federal activa o un proceso judicial en curso".

Un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York supervisa el proceso. La corte exige verificaciones que aseguren la protección total de las identidades de las víctimas.

RELACIONADAS Demócratas revelan fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein

Investigaciones en curso y reacciones políticas

Trump pide investigar vínculos de Epstein con bancos y demócratas prominentes Leer más

Blanche indicó que la revisión de los documentos no descarta futuras acciones penales. "La investigación continúa por orden del presidente. Al día de hoy no hay nuevos cargos, pero la investigación sigue", precisó.

El presidente Trump ordenó al Departamento de Justicia investigar a demócratas prominentes vinculados a Epstein. La Fiscal General Pam Bondi derivó la tarea a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Trump celebró la firma de la ley en sus redes sociales. "¡Tal vez la verdad sobre estos demócratas y sus asociaciones con Jeffrey Epstein pronto se revele!", escribió.

Críticos del presidente, por su parte, especulan sobre la posible aparición de su nombre en los archivos. Trump tuvo una amistad con Epstein que terminó alrededor de 2004.

Fecha, hora y formato de la publicación de los Archivos de Epstein

La ley exige la publicación de los archivos antes de las 11:59 p. m. (hora del este) del 19 de diciembre. Los documentos deben estar en un "formato descargable y con función de búsqueda". El método exacto de publicación y la plataforma que albergará los archivos no se especificaron.

Esta liberación masiva promete arrojar nueva luz sobre uno de los casos criminales más notorios de las últimas décadas. El mundo espera los detalles que emergerán de cientos de miles de páginas de documentos oficiales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!