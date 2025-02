Anna Wintour revela cómo hay que vestir para trabajar en Vogue

Anna Wintour, la influyente editora de Vogue, comparte sus reflexiones sobre la vestimenta en las entrevistas de trabajo. En una reciente conversación, Wintour destaca cómo la ropa refleja la autenticidad de una persona, y enfatiza que lo más importante al presentarse en una entrevista es ser fiel a uno mismo.

Tendencias: Enamórate de los colores que no pasan de moda Leer más

“Es muy interesante para mí cómo las personas se visten cuando vienen a entrevistas”. La experta en moda subraya que, en ocasiones, las personas no visten acorde a su personalidad y la incomodidad se refleja en ellos. “Te das cuenta de que la ropa que usan la compraron apenas esa mañana o tal vez la noche anterior, y no son prendas que en alguna u otra manera queda con quienes son”.

Wintour ofrece un consejo directo y claro sobre la importancia de la autenticidad, especialmente en el ámbito profesional: “Nosotros no contratamos tu guardarropas, porque él no hará el trabajo por ti. Se trata de quién eres”.

Para ella, la vestimenta no debe ser vista como una forma de ocultar o modificar la personalidad, sino como una extensión genuina de la misma. La editora insiste en que la ropa que alguien elige debe decir algo sobre su verdadero ser, independientemente de las expectativas externas.

Una de sus anécdotas más destacadas versó sobre un joven que, a pesar de vestir de manera poco convencional, logró impresionarla por su autenticidad. “Siempre recuerdo a un hombre joven que llegó con traje y un bolso de mano, le di el trabajo”, relata la editora como conclusión.

“Tienes que vestirte para ti mismo. Es lo mismo para cualquier trabajo al que apliques. Pienso que no te conviene fingirlo”.

¿Por qué Anna Wintour es tan importante?

Paris Fashion Week, un tributo a la elegancia y la creatividad Leer más

Anna Wintour no solo es la fuerza creativa detrás de Vogue América. Su influencia va mucho más allá y parecería no tener fronteras. Fue en 2013, cuando se convirtió en la directora artística de Condé Nast, un puesto que la ubicó a la cabeza de la dirección creativa de todos los títulos en el portafolio de la compañía, salvo The New Yorker. De esa manera, tenía a su cargo la toma de decisiones corporativas, desde estrategias digitales hasta expansiones o reducciones de marca.

Seis años después, en 2019, Anna Wintour asumió el papel de asesora de Contenido Global. Supervisa Vogue Internacional, y su papel es crear el contenido digital de las ediciones de la famosa revista en todo el mundo. De esa manera, sus responsabilidades no se limitan a las páginas de un medio de comunicación, sino que es la estratega global de la moda.

Su talento, conocimiento y empuje han hecho que Anna Wintour sea reconocida con importantes galardones, como la Orden del Imperio Británico (2008) y el título de Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico (2017). En 2011, la Légion d’Honneur francesa se sumó a su lista de logros en 2011.

Anna Wintour también tiene un lado solidario

Lavinia Valbonesi: ¿Cuánto cuesta la lujosa cartera que usó en la posesión de Trump? Leer más

Tiene otro lado a destacar: su apego a las causas filantrópicas. Wintour colabora con el CFDA/Vogue Fashion Fund, el Youth Anxiety Center en el Hospital New York-Presbyterian y God’s Love We Deliver. Y aquello no es poco.

Pero si hemos de hablar de un compromiso más evidente, hay que nombrar el que tiene con el Museo Metropolitano de Arte, situado en el distrito de Manhattan, en Nueva York (Estados Unidos), y cuya historia se remonta al 20 de febrero de 1872.

Ella es la encargada de organizar la famosa Met Gala cada año, un evento benéfico que marca el inicio de la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del museo. Los fondos recaudados forman todo el presupuesto anual de Instituto del Vestido.

De allí que lo que diga Anna Wintour en lo referente a la moda es prácticamente ley. Y, lo mejor de todo, es que basta echar un vistazo a cómo luce (¡a sus 75 años!) para darse cuenta de que ella sabe bien de lo que habla.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!